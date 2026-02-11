Expresentadora de ‘Muy buenos días’ reveló la verdad de su relación con Jota Mario Valencia: “Duélale al que le duela”

Los programas matutinos en Colombia son unos de los preferidos por los televidentes, y aunque hoy destacan Buen día, Colombia y Día a día, años atrás existió uno que marcó a muchas generaciones: Muy buenos días.

Este programa de la mañana en RCN, que duró 16 años al aire bajo la conducción de Jota Mario Valencia, vio pasar por su sala a diferentes presentadoras, entre ellas Laura Acuña, Adriana Betancur, Yaneth Waldman, Carolina Cruz, Mabel Cartagena, Jessica Cediel y Milena López.

Milena López habló de lo que significa para ella Jota Mario Valencia

Fue Milena López, la presentadora que hace unos días fue confirmada como participante en MasterChef Celebrity, quien recientemente fue invitada a Detrás del like pódcast.

En este programa, Milena habló de lo que representó y representa para ella Jota Mario Valencia, quien falleció en el año 2019 y con quien compartió set de grabación del año 2011 al año 2017.

En esta conversación, López habló del presentador y de cómo ella está muy agradecida debido a él, por todo lo que tiene y vive hoy en día.

“Jota es de esas personas que donde uno llegue va a encontrar comentarios buenos y comentarios malos. Pero yo lo único que tengo que decir son cosas buenas, duélale al que le duela, porque yo estoy muy agradecida”, dijo inicialmente.

A lo que agregó: “Todo lo que yo tengo hoy en día, lo que soy, lo que vivo, lo que le doy a mi familia, lo que le doy a mis seguidores, lo que soy como ser humano en muchos sentidos, no todo, pero lo que soy en muchos sentidos como ser humano, como profesional, se lo debo a él”.

Milena afirmó que, para ella, muchas llamadas, trabajos y proyectos que tiene actualmente se deben a que la gente la recuerda por lo que estuvo en este matutino junto a Jota Mario.

“Hoy en día, siempre que puedo pasar una factura y hacer el cobro de algo para mí, digo, fue porque yo estuve en Muy buenos días; a mí la gente me llama porque yo estuve en Muy buenos días, y hay muchas generaciones que no vieron Muy buenos días, que me da pesar porque era un programa muy chévere”, añadió.

Por último, resaltó que sí hay muchas personas de su generación que recuerdan tanto el programa como a ella y, por tal motivo, vive agradecida. “Agradezco mucho que lo recuerden, y que todavía me tengan en cuenta para tantas cosas”, concluyó.