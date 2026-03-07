Milena López, famosa expresentadora, hizo confesión sobre Jota Mario Valencia: “No podrá decir que yo le falté ni una sola vez”

Durante años, la televisión colombiana tuvo al aire Muy buenos días, un programa matutino que marcó a varias generaciones. El espacio, emitido por RCN Televisión, permaneció en emisión durante 16 años y estuvo liderado por el recordado presentador Jota Mario Valencia.

Por ese set pasaron varias presentadoras que luego ganaron reconocimiento en la televisión nacional, como Laura Acuña, Adriana Betancur, Yaneth Waldman, Carolina Cruz, Mabel Cartagena, Jessica Cediel y Milena López.

Precisamente López, quien hace poco fue anunciada como participante de MasterChef Celebrity Colombia, habló recientemente sobre esa etapa de su carrera durante una entrevista en el pódcast Detrás del Like.

Milena López recordó sus días junto a Jota Mario Valencia

En la conversación, la presentadora recordó lo que fue trabajar junto a Jota Mario, quien falleció en 2019 y con quien compartió pantalla entre 2011 y 2017.

“Yo me encontraba con Jota Mario por los pasillos y yo le caía bien, ¿por qué? No tengo idea. Le parecía chévere, simpática, a veces me lo encontraba por los pasillos y me decía, saliste en una revista, yo le caí en gracia”, dijo inicialmente en la charla.

También contó cómo fueron sus primeros días en el programa, cuando comenzó haciendo reemplazos ocasionales en el matutino hasta que, con el tiempo, llegó la oportunidad de quedarse como parte fija del equipo.

La expresentadora mencionó que antes de eso, le hicieron varios llamados para hacer reemplazos cuando faltaban las presentadoras de planta, fuera Laura Acuña o Jessica Cediel.

“Empezó a llamarme para hacer reemplazos; un día faltaba Laura o Jessica y me llamaban. Una vez me llamaron y estaba en San Andrés paseando en un bote feliz y me dijeron: ‘Mile, te necesitamos mañana’, ya a los dos segundos estaba organizando todo para devolverme”, añadió.

Por último, Milena aseguró que siempre estuvo de forma incondicional para Jota Mario, tanto que cuando se dio la oportunidad por una renuncia, ella fue la primera y única opción.

“Jota, allá en el cielo, no podrá decir que yo le falté ni una sola vez de las que me pidió que le hiciera un reemplazo, nunca, y eso se vio compensado; cuando Jessica Cediel renunció, no hicieron casting, sino de una vez me llamaron a mí”, concluyó.

Expresentadora de ‘Muy buenos días’ reveló la verdad de su relación con Jota Mario Valencia: “Duélale al que le duela”

En esta misma charla, López también dejó ver lo significativo que fue el presentador para su carrera. Incluso afirmó que gracias a él, ella es lo que es hoy en día.

“Jota es de esas personas sobre las que, donde uno llegue, va a encontrar comentarios buenos y comentarios malos. Pero yo lo único que tengo que decir son cosas buenas, duélale a quien le duela, porque yo estoy muy agradecida [...]. Todo lo que tengo hoy en día, lo que soy, lo que vivo, lo que le doy a mi familia, lo que le doy a mis seguidores, lo que soy como ser humano en muchos sentidos —no todo—, pero lo que soy en muchos sentidos como ser humano y como profesional, se lo debo a él”, señaló.