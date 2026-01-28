Gente

Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

La presentadora contó su experiencia y dejó en evidencia una situación que se daba entre muchos emprendedores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de enero de 2026, 7:06 p. m.
Milena López, presentadora colombiana.
Milena López, presentadora colombiana. Foto: YouTube Qué está pasando pódcast

Milena López conquistó los corazones de miles de personas en Colombia, debido a su trabajo en la televisión nacional. La celebridad hizo parte de grandes formatos, tal y como fue el caso de Muy Buenos Días, donde compartió con Laura Acuña y Jota Mario Valencia.

Pese a su reconocimiento, la presentadora optó por alejarse de las cámaras y centrarse en proyectos personales y familiares, los cuales se enfocaban al emprendimiento. La colombiana y su pareja, Andrés Ardila, lanzaron restaurantes y un hotel, apostándole a este tipo de comercio.

Sin embargo, recientemente, Milena López concedió una entrevista a Qué está pasando, donde conversó acerca de una decisión que tomó con respecto a su realidad. La famosa comentó que regresó a Bogotá, debido a una mala experiencia que atravesó con su esposo en Barranquilla, ciudad a la que se había mudado.

Milena López habló del difícil momento en que fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual

En la charla, la conductora de televisión explicó que un negocio que tenía con su pareja no prosperó y les costó mucho arrancar, al punto de cerrarlo y regresarse a la capital.

Gente

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Gente

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Gente

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

Gente

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

Gente

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

Gente

El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Gente

Marilyn Manson vuelve a enfrentar a la justicia; autoridades reactivaron demanda en su contra por agresión sexual

Gente

Milena López habló del difícil momento en que fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual

Gente

Le llueven críticas a Milena López por burlarse de reconocimiento que le hicieron a Bogotá

Gente

Famosa presentadora ventiló que rechazó volver al canal RCN; destapó las contundentes razones de su decisión: “No todo es plata”

Me fui a vivir a Barranquilla detrás de un proyecto de mi esposo, que desafortunadamente no salió. No me da pena contarlo porque todo mundo ha tenido tropiezos y ha tenido que empezar. Eso nos tocó a nosotros”, comentó.

“Es un lugar ideal y precioso, la gente es divina y se disfruta mucho, pero laboralmente estaba muy difícil para él y para mí. Nos costó muchísimo trabajo arrancar”, explicó.

Milena López dijo que su esposo llegó a esta decisión tras ver que no avanzaba el proyecto, por lo que empacaron y empezaron de cero. “Un día se cogió la cabeza y dijo: ‘La embarramos, yo creo que va a tocar devolvernos’. Nos devolvimos por tierra, 17 horas de carretera”, mencionó.

YouTube video na9xMlarm0o thumbnail

Adicional a esto, la expresentadora del canal RCN apuntó que tenía un hotel en Santander, el cual estaba estable y funcionando, disfrutando de un espacio distinto.

“Tengo un hotel en Barichara, está perfecto, está funcionando, un hotel familiar... un hotel con mi esposo. Un negocio que ha prosperado; le hemos metido la ficha desde el inicio. A la gente le gusta mucho y le va muy bien”, aseveró.

Más de Gente

Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su segundo hijo

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Milena López, presentadora colombiana.

Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

(ARCHIVOS) El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

Mamá de Yeison Jiménez

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

Lady Noriega vio su vida en riesgo varias veces.

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

Carmen le celebró el cumpleaños número 37 a su novio venezolano. Foto: Instagram @ccvillaloboss.

El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Acusaciones contra Marilyn Manson

Marilyn Manson vuelve a enfrentar a la justicia; autoridades reactivaron demanda en su contra por agresión sexual

Niño Prodigio soltó nuevas predicciones.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 28 de enero

María Claudia Tarazona dejó mensaje por el que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

Noticias Destacadas