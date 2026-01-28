Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

Milena López conquistó los corazones de miles de personas en Colombia, debido a su trabajo en la televisión nacional. La celebridad hizo parte de grandes formatos, tal y como fue el caso de Muy Buenos Días, donde compartió con Laura Acuña y Jota Mario Valencia.

Pese a su reconocimiento, la presentadora optó por alejarse de las cámaras y centrarse en proyectos personales y familiares, los cuales se enfocaban al emprendimiento. La colombiana y su pareja, Andrés Ardila, lanzaron restaurantes y un hotel, apostándole a este tipo de comercio.

Sin embargo, recientemente, Milena López concedió una entrevista a Qué está pasando, donde conversó acerca de una decisión que tomó con respecto a su realidad. La famosa comentó que regresó a Bogotá, debido a una mala experiencia que atravesó con su esposo en Barranquilla, ciudad a la que se había mudado.

Milena López habló del difícil momento en que fue diagnosticada con una infección de transmisión sexual

En la charla, la conductora de televisión explicó que un negocio que tenía con su pareja no prosperó y les costó mucho arrancar, al punto de cerrarlo y regresarse a la capital.

“Me fui a vivir a Barranquilla detrás de un proyecto de mi esposo, que desafortunadamente no salió. No me da pena contarlo porque todo mundo ha tenido tropiezos y ha tenido que empezar. Eso nos tocó a nosotros”, comentó.

“Es un lugar ideal y precioso, la gente es divina y se disfruta mucho, pero laboralmente estaba muy difícil para él y para mí. Nos costó muchísimo trabajo arrancar”, explicó.

Milena López dijo que su esposo llegó a esta decisión tras ver que no avanzaba el proyecto, por lo que empacaron y empezaron de cero. “Un día se cogió la cabeza y dijo: ‘La embarramos, yo creo que va a tocar devolvernos’. Nos devolvimos por tierra, 17 horas de carretera”, mencionó.

Adicional a esto, la expresentadora del canal RCN apuntó que tenía un hotel en Santander, el cual estaba estable y funcionando, disfrutando de un espacio distinto.

“Tengo un hotel en Barichara, está perfecto, está funcionando, un hotel familiar... un hotel con mi esposo. Un negocio que ha prosperado; le hemos metido la ficha desde el inicio. A la gente le gusta mucho y le va muy bien”, aseveró.