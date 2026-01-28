Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

Milena López conquistó los corazones de miles de personas en Colombia, debido a su trabajo en la televisión nacional. La celebridad hizo parte de grandes formatos, tal y como fue el caso de Muy Buenos Días, donde compartió con Laura Acuña y Jota Mario Valencia.
Pese a su reconocimiento, la presentadora optó por alejarse de las cámaras y centrarse en proyectos personales y familiares, los cuales se enfocaban al emprendimiento. La colombiana y su pareja, Andrés Ardila, lanzaron restaurantes y un hotel, apostándole a este tipo de comercio.
Sin embargo, recientemente, Milena López concedió una entrevista a Qué está pasando, donde conversó acerca de una decisión que tomó con respecto a su realidad. La famosa comentó que regresó a Bogotá, debido a una mala experiencia que atravesó con su esposo en Barranquilla, ciudad a la que se había mudado.
En la charla, la conductora de televisión explicó que un negocio que tenía con su pareja no prosperó y les costó mucho arrancar, al punto de cerrarlo y regresarse a la capital.
“Me fui a vivir a Barranquilla detrás de un proyecto de mi esposo, que desafortunadamente no salió. No me da pena contarlo porque todo mundo ha tenido tropiezos y ha tenido que empezar. Eso nos tocó a nosotros”, comentó.
“Es un lugar ideal y precioso, la gente es divina y se disfruta mucho, pero laboralmente estaba muy difícil para él y para mí. Nos costó muchísimo trabajo arrancar”, explicó.
Milena López dijo que su esposo llegó a esta decisión tras ver que no avanzaba el proyecto, por lo que empacaron y empezaron de cero. “Un día se cogió la cabeza y dijo: ‘La embarramos, yo creo que va a tocar devolvernos’. Nos devolvimos por tierra, 17 horas de carretera”, mencionó.
Adicional a esto, la expresentadora del canal RCN apuntó que tenía un hotel en Santander, el cual estaba estable y funcionando, disfrutando de un espacio distinto.
“Tengo un hotel en Barichara, está perfecto, está funcionando, un hotel familiar... un hotel con mi esposo. Un negocio que ha prosperado; le hemos metido la ficha desde el inicio. A la gente le gusta mucho y le va muy bien”, aseveró.