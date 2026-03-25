Carin León estrenará el nuevo estadio del Inter de Miami con concierto; no guardó su emoción: “Estamos haciendo las cosas bien”

La superestrella multidiamante mexicana, Carín León, vuelve a entrar a los libros de historia, esta vez en Miami, tras anunciar que realizará el primer concierto en la historia del Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami FC.
El show, que se realizará el próximo 28 de junio en el Miami Freedom Park, forma parte de su Tour Norteamérica 2026, que lo llevará a decenas de ciudades en todo Estados Unidos y Canadá.
“Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí”, dijo Carín León sobre el anuncio.
“Es el lugar donde todos nos reunimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien”, agregó.
La fecha de Miami se suma a las paradas anunciadas en febrero y la venta general iniciará el viernes 27 de marzo a las 10:00 a.m., hora de Miami, a través de Ticketmaster.
Los socios de abonos de temporada del Inter Miami FC tendrán acceso a una preventa preferencial que inicia el jueves 26 de marzo a las 10:00 a.m., hora de Miami.
Asimismo, el fan club de Carín León podrá acceder a una preventa especial el jueves 26 de marzo a partir de las 12:00 p.m., hora local, y a una preventa de Ticketmaster el mismo día, a las 2:00 p.m.
“Recibir a un artista de la talla de Carín León como el primer concierto en el Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial: ofrecer las mejores experiencias de espectáculos en vivo en el sur de la Florida”, dijo Jeff Henry, Eventos Especiales de Heron Sports & Entertainment.
“Sabemos que los fans de Carín han estado esperando ansiosamente su fecha en Miami y nos enorgullece abrir las puertas de nuestro flamante recinto para que él y sus fans vivan una noche inolvidable el 28 de junio”.
El Tour Norteamérica 2026 marca el regreso de Carín León a Estados Unidos, luego de recorrer el país en 2024 con el Boca Chueca Tour, gira con la que llegó a grandes arenas del país, incluyendo recintos icónicos como el Madison Square Garden en Nueva York, y congregó a más de 70.000 personas en el mítico Rodeohouston.
Tour de Carín León en Norteamérica en 2026
- 20 de mayo | Hidalgo, TX | Payne Arena
- 21 de mayo | Hidalgo, TX | Payne Arena
- 22 de mayo | Laredo, TX | Sames Auto Arena
- 24 de mayo | San Antonio, TX | Frost Bank Center
- 28 de mayo | Kansas City, MO | T-Mobile Center
- 29 de mayo | Tulsa, OK | Bok Center
- 30 de mayo | Dallas, TX | American Airlines Center
- 31 de mayo | Houston, TX | Toyota Center
- 5 de junio | Brooklyn, NY | Barclays Center
- 6 de junio | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena*
- 7 de junio | Newark, NJ | Prudential Center
- 11 de junio | Nashville, TN | Bridgestone Arena
- 12 de junio | Duluth, GA | Gas South Arena
- 13 de junio | Raleigh, NC | Lenovo Center
- 18 de junio | Rosemont, IL | Allstate Arena
- 20 de junio | Milwaukee, WI | Summerfest*
- 26 de junio | Orlando, FL | Kia Center
- 28 de junio | Miami, FL | Nu Stadium at Miami Freedom Park *NUEVA FECHA*
- 2 de julio | Baltimore, MD | CFG Bank Arena
- 4 de julio | Toronto, Canadá | Coca-Cola Coliseum
- 18 de septiembre | San José, CA | SAP Center at San Jose
- 19 de septiembre | Fresno, CA | Save Mart Center at Fresno State
- 20 de septiembre | Los Ángeles, CA | BMO Stadium
- 24 de septiembre | San Diego, CA | Pechanga Arena San Diego
- 25 de septiembre | Glendale, AZ | Desert Diamond Arena
- 26 de septiembre | Ontario, CA | Toyota Arena
- 27 de septiembre | Sacramento, CA | Golden 1 Center
- 1 de octubre | Denver, CO | Ball Arena
- 2 de octubre | Salt Lake City, UT | Delta Center
- 8 de octubre | Seattle, WA | Climate Pledge Arena
- 9 de octubre | Portland, OR | Moda Center