Carin León estrenará el nuevo estadio del Inter de Miami con concierto; no guardó su emoción: “Estamos haciendo las cosas bien”

La superestrella multidiamante mexicana, Carín León, vuelve a entrar a los libros de historia, esta vez en Miami, tras anunciar que realizará el primer concierto en la historia del Nu Stadium, la nueva casa del Inter Miami FC.

El show, que se realizará el próximo 28 de junio en el Miami Freedom Park, forma parte de su Tour Norteamérica 2026, que lo llevará a decenas de ciudades en todo Estados Unidos y Canadá.

“Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí”, dijo Carín León sobre el anuncio.

“Es el lugar donde todos nos reunimos, donde la música converge y se crean movimientos culturales, como mi proyecto y el Inter Miami también. Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien”, agregó.

Es oficial: Carín León pondrá el sabor mexicano en la canción oficial del Mundial 2026

La fecha de Miami se suma a las paradas anunciadas en febrero y la venta general iniciará el viernes 27 de marzo a las 10:00 a.m., hora de Miami, a través de Ticketmaster.

Los socios de abonos de temporada del Inter Miami FC tendrán acceso a una preventa preferencial que inicia el jueves 26 de marzo a las 10:00 a.m., hora de Miami.

Asimismo, el fan club de Carín León podrá acceder a una preventa especial el jueves 26 de marzo a partir de las 12:00 p.m., hora local, y a una preventa de Ticketmaster el mismo día, a las 2:00 p.m.

“Recibir a un artista de la talla de Carín León como el primer concierto en el Nu Stadium refleja la magnitud de nuestra visión para este recinto de clase mundial: ofrecer las mejores experiencias de espectáculos en vivo en el sur de la Florida”, dijo Jeff Henry, Eventos Especiales de Heron Sports & Entertainment.

“Sabemos que los fans de Carín han estado esperando ansiosamente su fecha en Miami y nos enorgullece abrir las puertas de nuestro flamante recinto para que él y sus fans vivan una noche inolvidable el 28 de junio”.

El Tour Norteamérica 2026 marca el regreso de Carín León a Estados Unidos, luego de recorrer el país en 2024 con el Boca Chueca Tour, gira con la que llegó a grandes arenas del país, incluyendo recintos icónicos como el Madison Square Garden en Nueva York, y congregó a más de 70.000 personas en el mítico Rodeohouston.

Tour de Carín León en Norteamérica en 2026

20 de mayo | Hidalgo, TX | Payne Arena

21 de mayo | Hidalgo, TX | Payne Arena

22 de mayo | Laredo, TX | Sames Auto Arena

24 de mayo | San Antonio, TX | Frost Bank Center

28 de mayo | Kansas City, MO | T-Mobile Center

29 de mayo | Tulsa, OK | Bok Center

30 de mayo | Dallas, TX | American Airlines Center

31 de mayo | Houston, TX | Toyota Center

5 de junio | Brooklyn, NY | Barclays Center

Carin León es un reconocido cantante. Foto: Oficina Gus Rincón

6 de junio | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena*

7 de junio | Newark, NJ | Prudential Center

11 de junio | Nashville, TN | Bridgestone Arena

12 de junio | Duluth, GA | Gas South Arena

13 de junio | Raleigh, NC | Lenovo Center

18 de junio | Rosemont, IL | Allstate Arena

20 de junio | Milwaukee, WI | Summerfest*

26 de junio | Orlando, FL | Kia Center

28 de junio | Miami, FL | Nu Stadium at Miami Freedom Park *NUEVA FECHA*

Carín León reunió talentos internacionales, como Silvestre Dangond, en importante festival; lo acompañaron cantantes de lujo