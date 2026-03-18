Es oficial: Carín León pondrá el sabor mexicano en la canción oficial del Mundial 2026

La expectativa por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado un nuevo nivel, pero esta vez no por lo que sucede en las canchas, sino por el anuncio de su banda sonora. La Federación ha revelado oficialmente que la primera canción del álbum oficial del torneo se titula “Lighter”, una colaboración sin precedentes entre Carín León y el artista estadounidense Jelly Roll.

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Este lanzamiento, programado para este viernes 20 de marzo, marca el inicio de la narrativa cultural de un Mundial histórico que será organizado por tres naciones: México, Estados Unidos y Canadá. La elección de los artistas no es casualidad; busca representar la unión de las raíces musicales del continente. Mientras Carín León aporta la esencia de la música regional y el sentimiento mexicano, Jelly Roll, quien ha transitado con éxito entre el rap, el rock y el country, simboliza la diversidad de la escena estadounidense actual.

“Lighter” no es la típica canción pop. Según los adelantos y la información proporcionada por los medios, el tema explora una mezcla de country, rock y hip-hop, alejándose de los ritmos puramente latinos o electrónicos que predominaron en ediciones anteriores. La producción ha quedado en manos de Cirkut, un peso pesado de la industria musical y reciente ganador del Grammy al Productor del Año, lo que garantiza una calidad sonora de estándar global.

El adelanto compartido en las redes sociales de la FIFA muestra una pieza cargada de energía, diseñada para acompañar la introducción de los partidos y los momentos más emotivos de la competición que empezará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La sombra de Shakira y la reacción del público

A pesar de la relevancia de los nombres involucrados, el anuncio ha generado un intenso debate en las redes sociales. Como es costumbre cada cuatro años, el nombre de Shakira se volvió tendencia de inmediato. Muchos fanáticos han expresado que la colombiana es “la verdadera reina de los mundiales”, recordando sus icónicos éxitos como Hips Don’t Lie (Alemania 2006), Waka Waka (Sudáfrica 2010) y La La La (Brasil 2014).

Algunos críticos musicales y usuarios en plataformas como X han cuestionado si la dupla León-Jelly Roll tiene el alcance global necesario para un evento de esta magnitud, mientras que otros celebran la inclusión de géneros más orgánicos como el country y el regional mexicano, que viven un momento de auge internacional sin precedentes.

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Lo que viene para el Mundial 2026 “Lighter” es solo la primera pieza de un rompecabezas musical más amplio. Se espera que la FIFA anuncie próximamente más colaboraciones que incluyan artistas de Canadá y posiblemente figuras del género urbano como Bad Bunny, cuyos rumores de participación siguen cobrando fuerza.

Con 48 selecciones y sedes repartidas por toda Norteamérica, el Mundial 2026 busca ser el más grande de la historia. Con esta primera canción oficial, la FIFA deja claro que la música será el puente para unir a culturas tan distintas bajo una misma pasión: el fútbol. Por ahora, el mundo espera al viernes para escuchar la versión completa de un tema que promete encender la llama mundialista.