Carín León se pronunció tras sufrir delicado accidente junto a su esposa; ambos reciben atención médica

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante Carín León dio a conocer que, junto a su esposa, sufrieron un delicado accidente en las últimas horas. Sin embargo, el artista no ofreció mayores detalles sobre lo sucedido.

La información fue compartida en la noche del 6 de mayo de 2026, generando preocupación entre sus seguidores, colegas y amigos.

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En el comunicado, Carín León indica que el incidente se presentó tras finalizar la presentación de su nuevo disco ‘Muda’. “Mi esposa Meylin Zúñiga sufrió una fractura en el tobillo”, anotó.

No obstante, pese al susto que vivieron, el intérprete de regional mexicano dio un parte de tranquilidad a sus seguidores al aclarar que ambos se encuentran estables y “recibiendo la atención médica correspondiente”.

Por otro lado, el cantante anticipó cómo será su agenda en los próximos días y aseguró que, por ahora, ninguno de sus compromisos se verá afectado, por lo que las fechas programadas para sus presentaciones y demás actividades se mantendrán sin cambios.

“Mis shows programados para este fin de semana en Metepec y Puebla siguen en pie”, añadió.

Por último, Carín León compartió unas palabras de agradecimiento para quienes le han enviado mensajes de cariño, apoyo y comprensión en este momento.

Meylin Zúñiga, esposa de Carín León, revela detalles del incidente

Aunque el artista mexicano no dio detalles sobre lo ocurrido, su esposa sí lo hizo a través de sus historias de Instagram. Según Meylin Zúñiga, el accidente se presentó por una falla en el ascensor, el cual se cayó un piso mientras transportaba a varias personas.

“Íbamos muchas personas del team; gracias a Dios todos estamos bien, solo una ligera fractura en mi tobillo. Gracias por sus mensajitos", anotó junto con una foto de su pie lastimado.

Los mensajes de Carín León y su esposa llevaron tranquilidad a sus seguidores, luego de que en redes sociales se viralizara un video del programa ¡Siéntese quien pueda!. En el clip, se observa el momento exacto en que el cantante mexicano abandona el establecimiento cargando a su esposa en brazos.

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Posteriormente, se ve cuando la sube a una camioneta, según los primeros reportes, para trasladarla al hospital. Aunque el reportero del programa intentó preguntarles sobre lo sucedido, Carín León prefirió no dar detalles en ese momento.

Debido a esto, el comunicado que emitió en su cuenta de Instagram y los detalles que compartió su esposa se convirtieron en piezas claves para evitar especulaciones y disminuir la preocupación entre sus fans.