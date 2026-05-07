Marbelle se fue contra Diana Ángel por ‘consejo’ a Iván Cepeda y le tiró ácido comentario: “Es un dummy”

Marbelle sigue siendo una de las figuras que más discusión genera en redes sociales en Colombia, convirtiéndose en una de las celebridades más polémicas del mundo digital. Durante los últimos años, la artista ha expresado abiertamente sus opiniones políticas, especialmente con críticas dirigidas al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó a propuesta contra el Gobierno Petro y soltó dura respuesta: “Gente atontada”

Si bien su carrera musical la consolidó como una de las voces más reconocidas del país, también ha ganado protagonismo por las publicaciones que realiza en X. En esta plataforma suele compartir mensajes directos y contundentes que, con frecuencia, generan reacciones divididas y fuertes discusiones entre los usuarios.

Esta vez, Marbelle causó reacciones al criticar a Diana Ángel por su postura política, que ha manifestado de manera clara. La cantante no dudó en tirarle a la actriz por su apoyo a Iván Cepeda, soltando comentarios incómodos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta de la celebridad, quiso referirse a una publicación de otro perfil, donde se señalaba que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se iría del país si llegaba a ganar Abelardo de la Espriella.

“La actriz Diana Ángel amenaza con irse del país si gana Abelardo de la Espriella la presidencia”, se lee.

“¡El olor a jabón los espanta!”, respondió a la intérprete de Adicta al dolor.

No obstante, en otro contenido, una cuenta citó otra publicación en la que se hablaba de un trino que hizo Diana Ángel para Iván Cepeda, indicándole que no fuera a entrevistas y solo se concentrara en ganar las elecciones presidenciales del 31 de mayo en primera vuelta.

“¡No vaya a ninguna de esas entrevistas! El 31 de mayo vamos a ganar en primera vuelta y listo!”, se ve en la imagen.

A esto, dicho perfil cuestionó la razón por la que la actriz era famosa, lanzando la interrogante: “¿Y por qué es que es famosa?”.

Estas palabras permitieron que Marbelle reaccionara, soltando una particular y cruda respuesta, haciendo referencia a la manera en la que se dio a conocer Ángel en los medios.

“No se sabe… un día simplemente apareció, pero es como un dummy”, escribió.