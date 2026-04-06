Diana Ángel lanza duro dardo y habla sobre candidatura de Paloma Valencia: “Solo Cepeda en esta mondá”

Diana Ángel ha construido una carrera sólida desde muy joven, lo que le ha permitido posicionarse como una de las figuras más visibles del entretenimiento colombiano, especialmente en el entorno digital. Su disciplina, personalidad y estilo propio le abrieron espacio en los medios, conectando con públicos de distintas generaciones.

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En los últimos días, su nombre volvió a generar conversación en redes sociales, no solo por su trabajo, sino por su postura frente a temas de interés nacional. La artista manifestó públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda, una posición que provocó diversas reacciones y evidenció su visión política ante la opinión pública.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Diana Ángel fue foco de miradas en X, luego de que utilizara su cuenta personal para lanzar un comentario relacionado a la siguiente jornada electoral. La artista fue clara en que le parecía una gran idea tener una presidenta en Colombia, pero no veía esto en Paloma Valencia.

En lo mencionado, la actriz fue enfática en que a futuro esperaba que llegara una candidata que asumiera este rol distinto, logrando reunir características específicas para llevar el poder.

“Hermoso sería tener una mujer presidente. Pero Paloma no es esa mujer. Ya llegará la que sí nos represente como mujeres feministas, progresistas y coherentes”, escribió en su perfil.

No obstante, reafirmó, una vez más, que su apoyo era por Iván Cepeda, esperando que gane en la primera vuelta de las elecciones.

“Por ahora, solo Cepeda en esta mondá y en primera vuelta”, agregó.