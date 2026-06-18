Craso error de Corea del Sur acabó en la clasificación de México en el Mundial: el portero se equivocó

México es el primer clasificado a la ronda de dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Este jueves, 18 de junio, el tri venció 1-0 a Corea del Sur por la segunda fecha del grupo A en la cita orbital. El partido se desarrolló en el estadio Guadalajara.

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Pero hay un detalle que no pasa desapercibido en redes sociales. El gol de México (50′), obra de Luis Romo, fue producto de un craso error del portero de Corea del Sur, Kim Seung-Gyu. El guardameta parecía tener el balón controlado, pero cayó incómodo junto a un compañero, soltó el esférico, y Romo no falló con el arco a merced.

MÉXICO APROVECHÓ EL ERROR Y ABRIÓ EL MARCADOR



Kim Seung-Gyu chocó con un compañero cuando fue a cortar un balón aéreo y Luis Romo cazó el rebote para marcar el 1-0 ante Corea del Sur.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/40reO8S1Sp — DSPORTS (@DSports) June 19, 2026

“Cielito lindo” se seguirá cantando en un Mundial que entra en modo decisivo

La tradicional canción, entonada en los estadios donde juega el tri o en las calles mexicanas, se seguirá escuchando como mínimo en la ronda de los 32 mejores gracias la victoria 1-0 de los hombres de Javier Aguirre contra Corea del Sur.

México, que sueña con pasar por primera vez de los cuartos de final de un Mundial, fue beneficiado por el empate 1-1 entre Sudáfrica y República Checa en Atlanta, en el juego que abrió la segunda fecha de la primera ronda.

Los surcoreanos habrían tenido la misma suerte de sus rivales en caso de ganar en la casa de las populares Chivas de Guadalajara, colmada por una marea verde de 45.522 espectadores que nunca paró de apoyar al tri.

Capitaneados por la estrella, Son Heung-Min, los asiáticos cuentan con tres puntos y dependen de sí mismos para inscribirse en los dieciseisavos, una ronda creada tras la ampliación de la Copa del Mundo a 48 equipos.

México celebrando el triunfo 1-0 sobre Corea del Sur en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

El tri no decepciona

El resto de las posiciones del Grupo A se definirán en la última jornada, la próxima semana, cuando Corea del Sur choque con Sudáfrica y República Checa desafíe a los anfitriones.

La previa del juego entre mexicanos y coreanos estuvo rodeada de intriga, luego de que el martes se avistara un dron misterioso sobre el campo de entrenamiento asiático.

Dos hombres, sospechosos de ser los operadores del dron, recuperaron el aparato estrellado y huyeron del lugar en un incidente que el seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó como “desafortunado”.

La tensión, sin embargo, no tuvo eco en el Parque Internacional Seúl, en el corazón del Koreatown, donde miles de personas se agolparon para ver la contienda entre los dos países con mayores comunidades de inmigrantes en Los Ángeles.

“Muchos coreanos y mexicanos tienen la misma historia aquí en Los Ángeles”, dijo Riley Ortiz, quien asistió con dos amigos a respaldar al México de sus padres, pero que siente mucho aprecio por la cultura coreana.

*Con información de AFP