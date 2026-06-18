México se aleja del fracaso y clasifica a la segunda fase del Mundial 2026: así va la tabla del grupo A

México canta y no llora en el Mundial 2026. En medio de la expectativa por su rol en la cancha bajo una condición de anfitrión en la Copa del Mundo, los mexicanos se rodearon de jerarquía para ser de los primeros clasificados a la siguiente fase del torneo que son coorganizadores.

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Suiza encamina su clasificación a la segunda fase del Mundial 2026: así va la tabla del grupo B

Cabe recordar que la Selección México fue la encargada de jugar el primer partido del Mundial 2026 ante Sudáfrica, donde pudo pasar la prueba y ganó 2-0 con el colombiano Julián Quiñones como gran protagonista, además que el naturalizado mexicano en el 2023 anotó el primer tanto en esta edición de la Copa del Mundo.

Por la segunda fecha, México se trasladó del DF hasta Guadalajara, donde le hizo frente a una Selección Corea del Sur que el ánimo le duró poco y se fue al piso mentalmente luego de una mala salida de su arquero, que facilitó la anotación de Luis Romo al minuto 50.

Un error que le costó caro a Corea del Sur, pues no se pudo reponer y casi a media máquina los mexicanos administraron el marcador, ante la poca agresividad de los surcoreanos. El conjunto asiático se presentó luego de ganarle a República Checa en la primera fecha, con una ejemplar remontada para dejar 2-1 el marcador final.

El equipo de Son Heung-Min tuvo el empate sobre el minuto 86 cuando el arquero mexicano Raúl Rangel aguantó a dos tiempos un certero cabezazo. La reacción casi que es como un gol para México y los surcoreanos ahogaron el grito de gol.

La tabla del grupo A tras la victoria de México

Con este 1-0, México logra seis puntos en la tabla del grupo A del Mundial 2026 y se hace imbatible. El empate a primera hora de República Checa y Sudáfrica le permite ratificar su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Tabla del grupo A Foto: Google

Por su parte, Corea del Sur queda con tres puntos y necesita levantar cabeza en la última salida ante Sudáfrica para no tener apuros y también unirse a los mexicanos en la siguiente fase, aunque está a la espera de lo que suceda con República Checa, que podría ir como mejor tercero, pero deberá batir al conjunto azteca en Ciudad de México.

¿Suiza y Canadá también están clasificadas?

Pese a que tienen cuatro puntos en el grupo B, Canadá y Suiza es muy complicado que queden por fuera de la siguiente ronda del Mundial 2026, pues además sus rivales, Qatar y Bosnia, solamente quedan con solo un punto tras la segunda fecha.

Con solo una fecha por disputar, los bosnios se aferran a ser mejores terceros y para ello deberán superar a Suiza, que parte como favorita en este encuentro. Por su parte, los qataríes con -6 de diferencia se van despidiendo del Mundial.