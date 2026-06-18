Suiza encamina su clasificación a la segunda fase del Mundial 2026: así va la tabla del grupo B

La selección Suiza goleó a Bosnia-Herzegovina en el partido por la segunda fecha del grupo B del Mundial 2026. Este triunfo la deja prácticamente en la segunda fase de la Copa del Mundo y compromete a los bosnios en sus aspiraciones.

República Checa y Sudáfrica aprietan tabla del grupo A del Mundial 2026: resultado les juega en contra

Bayern Múnich soltó anuncio de Luis Díaz en pleno Mundial 2026 tras gol a Uzbekistán

Más exactamente, Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina, que no se vio bien en el SoFi Stadium de Los Ángeles en un duelo que fácilmente podría ser de Eurocopa. Al principio, el partido se veía muy parejo: un duelo táctico, de lecturas precisas de los técnicos y de defensas que generaban poco peligro en el área rival.

En la segunda parte se patearon los tableros y los suizos salieron ganadores ante unos bosnios que se cayeron a pedazos a medida que avanzaba el tiempo. El grupo B se destrabó en los minutos finales y la Selección Suiza clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo.

Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido (1-0) para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero lo sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

El propio Johan Manzambi firmó su doblete sobre el minuto 90, una acción que además reflejó las carencias anímicas de Bosnia, que no fue capaz de ponerse al nivel de su rival, cedió mucho terreno en defensa y, además, sufrió la expulsión de Tarik Muharemović al minuto 80.

Suiza clasifica a la siguiente fase del Mundial

Tras una jugada de varios toques de pelota, Rubén Vargas (84′) remató rastrero para el 2-0 y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto de la adición para redondear el contundente triunfo. Emir Mahmic marcó el tanto bosnio a los 90+3′.

Johan Manzambi celebra uno de sus goles ante Bosnia. Foto: Anadolu via Getty Images

De esta manera, con cuatro puntos en la tabla y tras el empate en la primera fecha ante Qatar, la Selección Suiza aseguraría su presencia en la siguiente fase de la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que también clasifican los ocho mejores terceros.

Ahora, el reto será ubicarse en la primera posición para enfrentar a un rival más equilibrado en próxima fase e intentar evitar a las potencias de los otros grupos, favoritas para ser líderes de sus zonas.

Tabla del Grupo B Foto: Google

Suiza cerrará su participación en la fase de grupos ante Canadá en la última fecha, mientras que Bosnia está obligada a ganarle a Catar para mantener opciones de avanzar de ronda.