Bayern Múnich soltó anuncio de Luis Díaz en pleno Mundial 2026, tras gol a Uzbekistán

Bayern Múnich se ha deleitado en los últimos días al ver que su tridente de ataque, Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise están brillando en el Mundial 2026.

Quien entró en escena de último fue el colombiano, el cual logró anotar y asistir para ayudar en la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán. Dicha actuación le significó ser el mejor jugador del partido y ser reconocido.

Justo por lo hecho en el debut mundialista, fue que el elenco rojo decidió poner a rodar varias publicaciones en las que el guajiro es protagonista.

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Una de las mismas estuvo relacionada al partido que hizo el colombiano con su país. Allí le reconocieron así: “Qué debut en el Mundial para Lucho! Con una asistencia y un gol en la victoria inicial de Colombia 3:1 contra Uzbekistán!”.

Después de eso, para no dejar por fuera a ninguno de los del tridente que tiene a su servicio en el club sacaron: “𝑬𝑺𝑻𝑶 𝑻𝑹𝑶”. “𝑫𝑲𝑶 sigue cocinando en la Copa del Mundo”.

Esto hacía referencia a que cada uno, con el trofeo de mejores jugadores en la mano, estaban destacándose y para Bayern era un motivo de celebración que compartieron con el mundo entero.

Lograr que el tridente de delanteros que tiene al servicio un conjunto se vuelva simultaneamente en figura durante un Mundial, es algo muy difícil de lograr y por eso el elenco de Múnich lo celebra tanto.

Recientemente, en una foto donde los juntaron a todos publicaron: “El juego del mundo. El camino del Bayern”. “¡Llegó al escenario de la 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝘾𝙪𝙥!“, extendieron.

Díaz lloró en el Mundial

A Luis Díaz el palo le negó su primer gol en un Mundial en el primer tiempo, pero para el segundo su remate no se pudo negar y entró al arco de Uzbekistán para poner el 2-1 parcial.

Al guajiro se le vio tendido en el suelo satisfecho por lograr su objetivo de aportar en el marcador a Colombia. Allí algunas lágrimas le bajaron de sus ojos, mientras era felicitado por sus compañeros.

Celebración de la Selección Colombia en el gol de Luis Díaz ante Uzbekistán en el Mundial 2026 Foto: Getty Images

Sobre dicho instante insuperable para su vida expesó: “Fue un momento muy especial para mí. Ya sentía sensaciones increíbles cuando iba a salir al campo, estaba que lloraba, se me vinieron cosas del pasado”.

“Luché para estar acá y hoy estoy cumpliendo el sueño de pequeño, de jugar un Mundial con mi país. Rescato lo que hizo el equipo, sin ellos nada de esto sería posible”, extendió sobre los esfuerzos que le han permitido llegar hasta donde está.

Luis Díaz asistió a Daniel Muñoz en el primer gol de Colombia en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

“Muy agradecido con Dios por regalarme estos momentos. Muy feliz por el resultado, era lo que veníamos a buscar. Es muy importante ganar este primer partido para estar en el primer lugar”, celebró de haber ganado el día del debut.

“Hemos controlado la primera parte, luego ellos mejoraron. Ahora debemos corregir lo no tan bueno, ir paso a paso y mantener los pies en la tierra”, reconoció para lo que resta de la fase de grupos donde queda verse con RD Congo y Portugal.