Harry Kane no se olvida de Luis Díaz: esto le dijo a horas del debut en el Mundial 2026 con Colombia

Luis Díaz y Harry Kane a lo largo del año que pasó defendieron los intereses de Bayern Múnich en Europa. La directiva compró al colombiano al inicio de temporada y le puso un socio de lujo al inglés que acabó como el gran goleador de los germanos.

Desde que arribó el guajiro al elenco alemán, el europeo se mostró sumamente complacido de contar con él por haberlo visto brillar en Liverpool, mientras Harry aún era parte de Tottenham Hotspur de la Premier League.

Luis Díaz y Harry Kane, titulares indiscutidos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Ya juntos la conexión se sintió desde el primer instante. Más de una vez se buscaron entre uno y otro, logrando terminar la campaña celebrando los títulos de Bundesliga y Copa de Alemania. Justamente en la final del segundo torneo en mención uno de los goles de Kane fue tras pase de Lucho.

Ahora que está próximo a iniciar el Mundial 2026 para ambos, al europeo le han consultado por su compañero de club, sumamente amplio y diligente contestó con gratas palabras a favor del extremo de Selección Colombia.

“Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero y realmente disfruté nuestra temporada juntos”, lanzó en rueda de prensa previa al estreno de Inglaterra contra Croacia.

Eso deja ver la forma cómo encajó Lucho en Bayern Múnich. No solo en lo deportivo, que es lo que se ve a simple vista, sino también como un compañero que le imprimió al “gigante de Baviera” muchas cosas positivas.

Kane afina para su debut

Desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia), Inglaterra y Croacia llevan a cabo otro de los partidos más atractivos de la fase de grupos, hasta ahora.

Dichas naciones están llamadas a ser protagonistas, por los nombres que acumulan en sus plantillas. Para los ingleses, su arma más letal es justamente Kane, quien esperan los pueda llevar a la tan ansiada final a la que no han logrado llegar.

En la misma atención a medios en la que habló de Luis Díaz, el goleador del Bayern Múnich reveló su sentir para el estreno en la Copa del Mundo.

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“Desde un punto de vista personal, esta ha sido la mejor temporada que he tenido. Físicamente me siento muy bien y también terminé la temporada de gran manera. Ganar títulos y marcar goles siempre te da confianza para afrontar retos tan importantes como una Copa del Mundo”, resumió de las buenas sensaciones que tiene.

“Tener la experiencia de disputar una Copa del Mundo es algo por lo que estoy muy agradecido. Viene con una gran responsabilidad, porque es el torneo más grande del mundo. Es la competición más importante que puede jugar un futbolista”, reconoció de la importancia que tiene el certamen que está a punto de empezar a jugar.

Harry Kane ante varios jugadores de Colombia en el Mundial de Rusia 2018. Foto: Getty Images

Colombia e Inglaterra podrían llevar a verse en la ronda de dieciseisavos de final. Todo dependerá de cómo transcurra todo en la ronda inicial de fase de grupos, la posición que cada uno ocupe en su zona, entre otros factores.

El último partido de la Tricolo en un Mundial fue justamente ante los ingleses. Aquella vez, en Rusia 2018, fue empate a uno y después derrota para los cafeteros desde el punto penal.