Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Aunque llevan pocos meses compartiendo camerino en el Bayern Múnich, el goleador inglés tiene una opinión muy clara sobre su socio.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de febrero de 2026, 7:55 a. m.
Harry Kane está contento con el desempeño de Luis Díaz en la banda izquierda.
Harry Kane está contento con el desempeño de Luis Díaz en la banda izquierda. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Luis Díaz está pasando por un momento de gracia en el Bayern Múnich. El atacante guajiro lleva tres partidos consecutivos marcando gol y siendo importante en el andamiaje ofensivo de Vincent Kompany.

El pasado miércoles volvió a marcar en la victoria contra Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania y recibió una lluvia de elogios por parte de directivos, compañeros y cuerpo técnico.

Harry Kane fue uno de los que felicitó a Luis Díaz ante la prensa deportiva. En una entrevista que hasta ahora sale a la luz, el delantero inglés mencionó las cinco cualidades que hacen de Lucho un jugador importante para conseguir los objetivos del Bayern.

Bayern Múnich revela qué pasó en camerinos tras el golazo de Luis Díaz a Leipzig: video inédito

"Jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento... Es obvio, últimamente ha recibido muchos elogios por los goles que ha marcado“, dijo en primera instancia.

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Deportes

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Deportes

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Deportes

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

Deportes

Socio vital de Luis Díaz tendría sus días contados en Bayern Múnich: lo buscan de Arabia y Premier League

Deportes

Triplete de Luis Díaz acabó con el Hoffenheim: la Bundesliga se rinde a los pies del Bayern Múnich

Deportes

Tabla de goleadores de la Bundesliga con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise tras Hamburgo vs. Bayern

Kane considera que Luis Díaz también es “muy peligroso” para los defensores rivales. “Creo que en las bandas les causa muchos problemas a los laterales, pero se mete en posiciones de gol”, agregó.

“El trabajo que hace por el equipo, con y sin balón, es lo más importante; eso es lo que todos respetamos de él”, sentenció el delantero inglés.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 11: Luis Diaz and Alphonso Davies of FC Bayern Muenchen celebrate the second goal during the DFB Cup Quarter Final match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on February 11, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz celebrando su gol junto a Alphonso Davies. Foto: FC Bayern via Getty Images

En ese orden de ideas, las cinco cualidades resaltadas por Harry Kane son las siguientes:

  • Gran persona
  • Su forma de trabajar y entrenar
  • Su comportamiento
  • Muy peligroso para los defensas rivales
  • Trabajo sin balón (presión alta y despliegue físico)
Director deportivo del Bayern alucina con Luis Díaz: le lanzó piropos tras el golazo ante Leipzig

Dentro del vestuario consideran que Luis Díaz será una pieza fundamental para completar la carrera por el título de la Bundesliga, clasificar a la final de la Copa de Alemania y sobretodo competir contra los clubes más poderosos de Europa en las fases eliminatorias de la Champions League.

“Si quieres llegar lejos en las competiciones, necesitas que todos contribuyan con goles en todo el campo, a balón parado, y eso es lo que tenemos ahora mismo”, fueron las palabras de Kane.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El siguiente examen de Luis Díaz en la Bundesliga será este sábado, 14 de febrero, enfrentando al Werder Bremen en condición de local. Dicho compromiso está pactado para las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Disney +.

Lucho apunta a ser titular en un tridente de ataque que no contará con el francés Michael Olise, suspendido una fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

En su lugar estaría el alemán Serge Gnabry, quien ha sido el cuarto hombre de esa poderosa línea ofensiva del Bayern Múnich. “Lo importante es que no está lesionado. Tenemos opciones para reemplazarlo en este partido”, declaró Kompany.

Más de Deportes

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

San Pelayo y Tierralta figuran entre los municipios más golpeados por la emergencia.

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Nacional y Millonarios aseguraron Sudamericana, el verde aún puede ir a Copa Libertadores.

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Varios clubes tradicionales ya conocen cuándo jugarán sus partidos pendientes.

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

La sexta fecha dejó cambios sensibles en la parte baja.

Así quedó la tabla del descenso luego de la goleada de Boyacá Chicó vs. Jaguares

El equipo nacional cerró la primera ronda como líder de su zona.

Tabla final del Sudamericano Sub 20 femenino: así quedó Colombia en el grupo A

Noticias Destacadas