Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Luis Díaz está pasando por un momento de gracia en el Bayern Múnich. El atacante guajiro lleva tres partidos consecutivos marcando gol y siendo importante en el andamiaje ofensivo de Vincent Kompany.

El pasado miércoles volvió a marcar en la victoria contra Leipzig por los cuartos de final de la Copa de Alemania y recibió una lluvia de elogios por parte de directivos, compañeros y cuerpo técnico.

Harry Kane fue uno de los que felicitó a Luis Díaz ante la prensa deportiva. En una entrevista que hasta ahora sale a la luz, el delantero inglés mencionó las cinco cualidades que hacen de Lucho un jugador importante para conseguir los objetivos del Bayern.

"Jugador increíble, gran persona, su forma de trabajar, su comportamiento... Es obvio, últimamente ha recibido muchos elogios por los goles que ha marcado“, dijo en primera instancia.

Kane considera que Luis Díaz también es “muy peligroso” para los defensores rivales. “Creo que en las bandas les causa muchos problemas a los laterales, pero se mete en posiciones de gol”, agregó.

“El trabajo que hace por el equipo, con y sin balón, es lo más importante; eso es lo que todos respetamos de él”, sentenció el delantero inglés.

Luis Díaz celebrando su gol junto a Alphonso Davies. Foto: FC Bayern via Getty Images

En ese orden de ideas, las cinco cualidades resaltadas por Harry Kane son las siguientes:

Gran persona

Su forma de trabajar y entrenar

Su comportamiento

Muy peligroso para los defensas rivales

Trabajo sin balón (presión alta y despliegue físico)

Dentro del vestuario consideran que Luis Díaz será una pieza fundamental para completar la carrera por el título de la Bundesliga, clasificar a la final de la Copa de Alemania y sobretodo competir contra los clubes más poderosos de Europa en las fases eliminatorias de la Champions League.

“Si quieres llegar lejos en las competiciones, necesitas que todos contribuyan con goles en todo el campo, a balón parado, y eso es lo que tenemos ahora mismo”, fueron las palabras de Kane.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

El siguiente examen de Luis Díaz en la Bundesliga será este sábado, 14 de febrero, enfrentando al Werder Bremen en condición de local. Dicho compromiso está pactado para las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Disney +.

Lucho apunta a ser titular en un tridente de ataque que no contará con el francés Michael Olise, suspendido una fecha por acumulación de tarjetas amarillas.

En su lugar estaría el alemán Serge Gnabry, quien ha sido el cuarto hombre de esa poderosa línea ofensiva del Bayern Múnich. “Lo importante es que no está lesionado. Tenemos opciones para reemplazarlo en este partido”, declaró Kompany.