Luis Díaz cierra el año con tremenda asistencia: gana su tercer trofeo con el Bayern

El Bayern de Múnich y el Stuttgart disputaron este sábado 23 de mayo la final de la Copa de Alemania, conocida como la Pokal, en el Estadio Olímpico de Berlín.

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Este compromiso cerró la temporada del fútbol alemán reuniendo a dos equipos con historial en la competencia: el Bayern, consolidado como el máximo ganador del certamen, y el Stuttgart, que llegaba como el defensor del título.

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El encuentro generó expectativa en Colombia debido a la titularidad del extremo Luis Díaz. El atacante nacional formó parte de la alineación inicial dispuesta por el director técnico Vincent Kompany, cerrando un año competitivo regular en el frente ofensivo del club bávaro.

Kane abre el marcador en Berlín

El compromiso comenzó con un ritmo disputado en la zona central del terreno de juego. Durante los primeros 45 minutos, los esquemas defensivos de ambos conjuntos impidieron que los delanteros generaran opciones claras de anotar, manteniendo la igualdad sin goles hasta el descanso.

La paridad se rompió en el segundo tiempo, específicamente en el minuto 54. Tras una infracción sobre el francés Michael Olise, el mediocampista Joshua Kimmich ejecutó un pase raso para el mismo Olise, quien envió un centro al área.

PALOMITA DEL HURACÁN Y ADENTRO: Harry Kane conectó el centro de Olise y así abrió el marcador ante Stuttgart en la final de la DFB Pokal.



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El delantero inglés Harry Kane conectó el balón para marcar el primer gol a favor del Bayern de Múnich, provocando la celebración de los aficionados, quienes encendieron bengalas que obligaron a detener el juego durante dos minutos debido a la acumulación de humo.

El aporte de Luis Díaz para sentenciar el título

El Stuttgart adelantó sus líneas para buscar el empate, pero el Bayern aprovechó los espacios en la defensa contraria. En el minuto 79, Harry Kane realizó un remate que impactó en el horizontal; el rebote fue controlado por Luis Díaz, quien asistió nuevamente al delantero inglés para que este anotara el 2 a 0 definitivo.

¡¡ES UN ANIMAL!! ¡ESPECTACULAR MOVIMIENTO DE HARRY KANE CON PASE DE LUIS DÍAZ PARA SU DOBLETE EN LA FINAL DE LA POKAL ANTE STUTTGART!



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En el cierre del partido, en medio de una acción de ataque del Bayern, uno de los defensas tocó la pelota con la mano, por lo que el juez decidió pitar penalti. Kane fue el encargado de patearlo, sellar la goleada, colocar el 3 a 0 en el marcador y colocar el tercero en su cuenta personal.

Con este resultado, Luis Díaz consiguió su tercer campeonato en su primera temporada con la camiseta del Bayern de Múnich, registrando un balance de 51 partidos jugados, 26 anotaciones y 23 pases de gol. El club bávaro sumó un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Tras este partido, se espera que el guajiro se dirija próximamente a la concentración de la Selección Colombia que se prepara para su participación en la Copa del Mundo 2026.