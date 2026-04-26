Jugador clave del Bayern de Luis Díaz sufre lesión de cara a la semifinal de la Champions contra el PSG

Este domingo, 26 de abril, el club alemán Bayern Múnich, luego de haberse impuesto en una épica remontada ante el Mainz donde terminó el partido 3-4, con presencia del guajiro Luis Díaz, emitió un comunicado médico informando sobre la lesión de un jugador vital para la plantilla de Vincent Kompany, esto a pocos días del gran encuentro de semifinal de la Uefa Champions League ante el Paris Saint-Germain, el próximo martes 28 de abril de 2026.

Luis Díaz: el listado interminable de datos que lo meterían en la pelea del Balón de Oro

Los Die Roten confirmaron la lesión muscular del mediocampista ofensivo, Raphael Guerreiro. El portugués de 32 años, quien es fundamental como opción de alternativas del plantel, tuvo un pequeño desgarro muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante el encuentro que el Bayern tuvo ante el Mainz el pasado sábado.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Raphael Guerreiro of Bayern Munich celebrates scoring his team's first goal with teammate Luis Diaz during the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images) Foto: Getty Images

El conjunto bávaro había salido ante el Mainz con un plantel suplente tras haber ganado la Bundesliga el pasado domingo 19 de abril. En aquella victoria, Luis Díaz aportó dos asistencias en el marcador que quedó 4-0.

Sin embargo, luego de que el Mainz ganara en el primer tiempo con un resultado de 3-0, se presentaron cambios al medio tiempo para cambiar el resultado. Solo tres jugadores del equipo titular comenzaron ese juego, entre ellos Luis Díaz. Raphaël Guerreiro fue uno de los cambios en el entretiempo, donde posteriormente se anunció su lesión.

MAINZ, GERMANY - APRIL 25: Harry Kane of FC Bayern Munich celebrates victory with his teammates following the Bundesliga match between 1. FSV Mainz 05 and FC Bayern München at MEWA Arena on April 25, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images) Foto: Getty Images

De acuerdo con la información del club, hay muy altas probabilidades de que el jugador no esté disponible durante el partido de ida de la Champions ante el PSG, que se jugará en el Parque de los Príncipes, en París. El Bayern buscará alternativas en el esquema para poder conseguir una ventaja como visitante y levantar de nuevo la tan ansiada ‘Orejona’ por séptima vez en su historia.

Mayores inconvenientes en la temporada para el Bayern de Luis Díaz

Este hecho es una de las mayores problemáticas que el equipo de Kompany ha tenido en el transcurso de la temporada 2025-2026: las lesiones de jugadores estrellas e importantes que afectan el planteamiento del entrenador belga.

En muchas ocasiones, el equipo se ha visto limitado a poner los mismos jugadores sin la posibilidad de darles descansos o recambios. Este caso se presenta con ‘Lucho’ Díaz, quien es el único extremo izquierdo natural en el conjunto y que ha estado constantemente jugando para los bávaros.

Ya de camino a París, el Bayern presenta otras ausencias, entre ellas la del alemán Serge Gnabry, quien se perderá lo que resta de la temporada y el Mundial 2026. Otros jugadores son la joven promesa Lennart Karl, quien no estuvo presente en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Real Madrid.

En el caso de Raphael Guerreiro, el jugador era alguien que ayudaba a sumar alternativas y aportaba al esquema del equipo, contribuyendo ofensivamente con goles y asistencias. Incluso presentó conexiones con el ‘Guajiro’, pues fue este quien le asistió desde el piso con un taco espectacular durante el encuentro de la fecha 12 de la Bundesliga, que acabó 3-1 a favor del Bayern Múnich ante el FC St. Pauli.