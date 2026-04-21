PSG perdería una pieza clave para enfrentar al Bayern Múnich y Luis Díaz en Champions: preocupación total

PSG, próximo rival del Bayern Múnich de Luis Díaz en semifinales de la Champions League, perdió 2-1 en el Parque de los Príncipes ante el Lyon en el partido por la fecha 30 de la Ligue 1 de Francia, apenas cinco días después de vencer 2-0 al Liverpool en Anfield por los cuartos de final de la Liga de Campeones. A esta dura caída se suma la lesión del portugués Vitinha.

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Los dirigidos por el técnico Luis Enrique se vieron superados por los goles del brasileño Endrick (6′) y de Afonso Moreira (18′) a pase del joven jugador cedido por el Real Madrid, que además fue la máxima figura del compromiso en París, que dejó la derrota que causa sorpresa en Europa. La situación de Vitinha tiene las alarmas activadas en el PSG.

Bayern Múnich y Luis Díaz miran de reojo la situación. Hablar de Vitinha es charlar de una figura del PSG que es titular en el esquema táctico del técnico Luis Enrique. La presencia del volante portugués es fundamental en el mediocampo y es de los mejores ‘box to box’ en la élite europea en la actualidad.

PSG aumenta la preocupación por Vitinha, quien abandonó el partido contra el Lyon antes del descanso con gestos de dolor en el tobillo derecho. Su baja le hizo mucho daño al club ante un Lyon ofensivo que nunca tuvo intención de esperar en defensa sino de adueñarse de la pelota y hacer daño.

Vitinha y Luis Díaz ya se han visto: en la imagen, por ejemplo, en partido de Champions entre PSG y Liverpool. Foto: Liverpool FC via Getty Images

Los últimos reportes indican que Vitinha no alcanzaría a estar disponible para el juego de ida de semifinales de la Champions League contra el Bayern Múnich. El técnico Luis Enrique atendió una rueda de prensa y el panorama es desolador.

Vitinha no enfrentaría a Luis Díaz

“Todavía faltan dos partidos importantes de liga. Veremos con calma y tranquilidad cómo los jugadores lesionados pueden regresar. Pero no lo sé”, dijo Luis Enrique sobre Vitinha, quien es confirmado que se pierde el duelo contra el Nantes por la Ligue 1.

Vitinha, volante protagonista con la Selección de Portugal de cara al Mundial 2026. Foto: Getty Images

Los ojos se colocan en el volante español Fabián Ruiz, quien estuvo varios meses de baja por lesión en el PSG. Este jugador se perfila como su reemplazo para enfrentar al Bayern en el primer partido de semifinales, teniendo en cuenta que para vuelta Vitinha ya podría estar disponible.

“¿Si va a jugar más sin Vitinha (Fabián Ruiz)? No creo. Hay un tiempo para que recupere su mejor nivel físico. Necesita más partidos y minutos para recuperar su nivel físico. Jugó los últimos 15-20 minutos contra el Lyon. Es muy positivo", dijo Luis Enrique sobre el posible reemplazo del portugués.