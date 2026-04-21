Mientras Luis Díaz es campeón en Bayern Múnich, estas son las cifras de Ekitike, Isak, Wirtz y Salah en Liverpool

Hablar de Luis Díaz campeón con el Bayern Múnich es mirar una magistral jugada en el mercado de pases cuando mejor rendía en el Liverpool. El volante colombiano tuvo que ir al gigante bávaro luego de la compra de sus derechos deportivos por algo más de 70 millones de euros.

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Se creía que las tres partes ganaban, pero Liverpool se está dando cuenta de que no es así y la salida de Lucho es considerada como una derrota si se ve lo deportivo y lo económico.

Mientras Liverpool recibía el dinero por el fichaje de Luis Díaz, por otro lado salía de compras en el mercado y se gastó más de 300 millones de euros en varias figuras en Europa. Por ejemplo, invirtió 125 millones en el pase del alemán Florian Wirtz, 95 millones en el francés Hugo Ekitike y 150 millones en el sueco Alexander Isak.

Isak y Wirtz en Liverpool. Foto: Oficial Liverpool

Con varios récords de por medio: Alexander Isak se convirtió en el fichaje más caro de la historia en la Premier League, Hugo Ekitike en uno de sus delanteros más costosos y Florian Wirtz también entre los traspasos más millonarios del fútbol inglés.

Las multimillonarias inversiones no han hecho el efecto esperado en la cancha y el ‘Dream Team’ que lideró Mohamed Salah se quedó en palabras. Liverpool es quinto en la tabla de la Premier League, lejos del título y además quedó fuera en los cuartos de final de la Champions.

Pobres números de las estrellas del Liverpool

Florian Wirtz registra 40 partidos sumando Premier y Champions League y suma cinco goles y seis asistencias. Hugo Ekitike, quien además presenta una delicada lesión y no irá al Mundial 2026, finaliza la campaña con 40 PJ y 14 anotaciones y 5 asistencias.

Alexander Isak avanza con 19 partidos entre Premier y Champions, además de 2 goles y 1 asistencia. Mohamed Salah, la cara más resonante del Liverpool, lleva 44 PJ entre las dos competencias, con 10 anotaciones y 8 asistencias.

Luis Díaz, campeón en Alemania con goles y asistencias

Las cuatro figuras no han sido suficientes y caen al abismo si se comparan con los números de Luis Díaz en Bayern Múnich, a los que tres de ellos (Wirtz, Isak y Ekitike) lo reemplazan en Anfield.

Luis Díaz celebra con la Bundesliga. Foto: Getty Images

Lucho fue campeón en la Bundesliga y está instalado entre los cuatro mejores de la Champions League con la mejor influencia de ataque en este grupo de jugadores, pues acumula 37 en el G+A (goles y asistencias), superando a Wirtz, Isak, Ekitike y Salah.

Luis Díaz se acerca a una magistral temporada con 38 partidos jugados, sumando Premier y Champions, con 21 goles marcados y 16 asistencias.

La diferencia es abismal y deja muy atrás a los futbolistas que prefirieron comprar en Liverpool antes de aumentar su salario. Título con argumentos, mientras en Anfield se siguen lamentando.