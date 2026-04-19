Tabla de posiciones de Premier League: Arsenal dejó a la deriva el título vs. Manchester City

Manchester City devolvió la emoción a la carrera por el título al vencer 2-1 al Arsenal, este domingo en el Etihad Stadium en la 33ª fecha de la Premier League.

El City, que abrió el marcador con un gol de Rayan Cherki (16′), vio cómo un error de su arquero Gianluigi Donnarumma propiciaba el empate del delantero Kai Havertz (18′).

Rayan Cherki, del Manchester City, celebra el primer gol de su equipo junto a su compañero Nico O'Reilly durante el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal en el Etihad Stadium el 19 de abril de 2026 en Manchester, Inglaterra. Foto: Getty Images

Erling Haaland (64′) dio en el segundo tiempo los tres puntos a los hombres de Pep Guardiola, que se colocan a tres puntos de los Gunners a cinco fechas para el final del campeonato, mientras que los Citizens tienen aún un partido pendiente.

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Así quedó la definición de la Premier League

A falta de unas cuantas fechas por jugarse, nada está sentenciado en el torneo inglés. Arsenal, que llevaba una abultada ventaja sobre Manchester City, ya quedó a tan solo tres puntos.

Los de Pep Guardiola además, tiene un partido pendiente por jugar, que los podría poner a la par de los gunners en su deseo por la consagración al final de las 38 jornadas establecidas.

Calendario de Arsenal:

Newcastle United (local)

25 de abril de 2026

Fulham (local)

2 de mayo de 2026

West Ham United (visitante)

10 de mayo de 2026

Burnley (local)

17 de mayo de 2026

Crystal Palace (visitante)

24 de mayo de 2026

Calendario de Manchester City:

Burnley (visitante)

22 de abril de 2026

Crystal Palace (local) (partido pendiente)

Fecha por confirmar

Everton (visitante)

4 de mayo de 2026

Brentford (local)

9 de mayo de 2026

Bournemouth (visitante)

17 de mayo de 2026

Aston Villa (local)

24 de mayo de 2026

City recortó distancias

El equipo de Pep Guardiola no falló en el partido más señalado de la temporada, para dejar en tres puntos la diferencia con los de Mikel Arteta, un Arsenal que sigue en el liderato con un partido más. El City, que se pondrá al día este miércoles contra el Burnley a domicilio, sacó adelante un igualado pulso que pudo caer para cualquiera.

Al equipo londinense le valía el empate para acercar la liga que busca conquistar desde 2004, y pudo lograrlo en el minuto 95 con un cabezazo muy franco para Kai Havertz. El City había ido más a por el partido con la obligación de ganar, y una genialidad de Rayan Cherki adelantó a los locales. A los dos minutos, la alegría se convirtió en tristeza con el enorme error de Gianluigi Donnarumma: el meta de los de Manchester regaló el 1-1 a Havertz.

Manchester City y Arsenal mantendrán hasta fin de temporada la batalla por la Premier League. Foto: Getty Images

El portero italiano se desquitó en el segundo tiempo con el Arsenal rozando el gol por momentos, con el palo que golpeó Eberechi Eze. Incluso, Donnarumma fue quien montó la salida rápida con la que el City encontró huecos y al letal Erling Haaland para hacer el 2-1 en el minuto 65. Los de Guardiola supieron sufrir, porque el Arsenal tuvo otro poste con Gabriel Magalhaes y esa última de Havertz.

La Premier quedó en el aire para City o un Arsenal que tiene también por delante el cruce de semifinales de la Champions contra el Atlético de Madrid, pasando ya incluso a la importancia de los goles que marquen, porque si ambos ganan todo lo que les queda, así se decidirá el título.

*Con información de la AFP y EuropaPress.