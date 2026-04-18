La prensa de Liverpool anticipa el fichaje de lujo que brilla en el Bayern Múnich: “Sucesor de Salah”

Luis Díaz y Bayern Múnich reaparecieron en una semana histórica que les permitió acceder nuevamente a semifinales de la Champions League. El gigante bávaro dejó fuera al Real Madrid en una llave cargada de muchos goles con Lucho como protagonista.

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Debido al gran rendimiento de Luis Díaz, quien se presentó con el gol que encaminó la clasificación, el guajiro ahora ocupa las primeras páginas de la prensa de Europa. Todo estaba dado para que el Bayern Múnich y el Real Madrid definieran en el alargue, pero el colombiano cambió los planes y sacó un lindo remate que cambió la historia del juego.

Más exactamente, fue al minuto 88’ cuando Luis Díaz remató de media distancia, al ángulo del portero merengue Andriy Lunin, y lo dejó sin chances. Esto significó el 3-3 parcial entre Bayern Múnich y Real Madrid (5-4 parcial en el global) y encaminó el paso a semis de los bávaros. Por si fuera poco, Michael Olise alargó el marcador ya en la reposición para el 6-4 final.

Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

Todo este escenario fue visto en Liverpool, donde también reaccionaron y anticiparon al jugador del Bayern Múnich que tienen en la mira para la próxima temporada. Cabe recordar que no son días buenos para los ‘Reds’, pues ya están muy lejos de la Premier y se quedaron en cuartos de la Champions League tras el triunfo 4-0 en el global del PSG de Francia, que ahora será rival de Lucho.

Liverpool hizo una ambiciosa jugada y no escuchó consejos. La emoción por tener a joyas de Suecia, Alemania y Francia le cegó y omitió a Luis Díaz en ninguneada top, dejándolo ir al Bayern Múnich tras un pago de 70 millones de euros, en lo que resultó ser una jugada maestra del equipo bávaro. En contraste, al club inglés no le ha ido bien luego de pagar más de 300 millones de euros en Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike, quien se lesionó y se perderá el Mundial 2026.

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“Por un lado, el gol de Luis Díaz (al Real Madrid) dio más argumentos a quienes aún lamentan su venta el verano pasado. Por el otro, Michael Olise marcó un golazo en la última jugada del partido, clasificando así al Bayern para las semifinales de la Champions League”, resume Liverpool Echo.

En consecuencia, este medio, el más influyente en Liverpool, hace una radiografía de lo que está pasando en el club y menciona a una estrella del Bayern Múnich, sin cara para volver a persuadir a Luis Díaz. La otra estrella del tridente ofensivo es la que desean en Anfield y ya lo llaman el “sucesor de Salah”.

Y es que ese es otro punto que comienza a preocupar al Liverpool. La ida de Mohamed Salah es un hecho y, sin el líder en la cancha, el panorama es algo más oscuro.

‘Liverpool Echo’ señala a Michael Olise como el hombre clave que buscan, supertitular en el Bayern Múnich, irá al Mundial con la selección Francia y es considerado el mejor extremo de la Bundesliga en la actualidad.

“Para algunos, Olise ha sido considerado un posible sucesor de Salah, y los Reds conocen desde hace tiempo las credenciales del ex extremo del Crystal Palace. Hace cinco años, el seguimiento regular del rendimiento de Harvey Elliott en el Championship dio lugar a debates sobre el potencial de Olise mientras jugaba en el Reading", dice el medio inglés. ¿Podrá darse este fichaje?