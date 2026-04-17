Al Bayern Múnich le habría quedado gustando apostar nuevamente por el talento de Colombia, luego de lo que fue tener a James Rodríguez y Adolfo “El Tren” Valencia en algún momento de la historia. Luis Díaz sería la razón para que la dirigencia roja esté pensando en otro jugador de Selección.

Según lo reportado por la prensa europea a través del periodista Philipp Kessler: “FC Bayern está tras los pasos de una joya colombiana muy codiciada”, titulan en una nota difundida en TZ.

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Luego de eso, ese mismo portal en mención ha dado a conocer cuál es el jugador de la Tricolor en el que se estarían fijando los de Múnich: “el club muniqués sigue de cerca a un talentoso compatriota del extremo: Samuel Martínez (17)″.

Él es Samuel Martínez

Como el 10 de la Selección Colombia Sub-17 que está disputando el Sudamericano de la categoría se le conoce volante que estaría ojeando Bayern.

Este talentoso viene destacándose en el certamen de selecciones que se citó, logrando promediar una calificación por encima de los 7.1. Además de eso, lleva ya dos asistencias y el próximo domingo jugará la final tras haber dejado a Brasil el jueves en semifinales.

Samuel Martínez, de la Selección Colombia Sub-17 Foto: Getty Images

De los cinco partidos jugados hasta el momento por Colombia en el Sudamericano, Martínez ha hecho parte de todos. En el que menos jugó fue contra Uruguay, contra los que acumuló apenas 45′. Los demás partidos los ha jugado más de 70-80 minutos.

Dicho mediocampista permanece ligado a Atlético Nacional, donde ha hecho su proceso formativo. Sin embargo, el campeonato de selecciones en el que está sería el trampolín para saltar a la élite ante la calidad que muestra.

No solo Bayern está tras el ’10′

Sobre los avances que estaría teniendo el trato, en Alemania han dicho: “Según ha podido saber tz, el club muniqués está interesado en Samuel Martínez (17) del Atlético Nacional. Al parecer, ya hay contacto entre el departamento de ojeadores del Bayern y los representantes del jugador".

“Martínez está brillando con la selección juvenil colombiana en el Campeonato Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay. El jueves, Martínez dio una asistencia en la victoria por 3-0 en semifinales contra Brasil. El domingo por la noche, el talentoso número 10, que también puede jugar como mediocampista central, se enfrentará a Argentina en la final”, resumen de la participación que está haciendo.

Para el final del artículo, es que revelan que no solo los de Múnich estarían tras la joya nacional. Otros conjunto de Inglaterra habrían mandado representantes para ver a Martínez.

“Martínez impresiona sobre todo por su calidad técnica y su capacidad para controlar el ritmo del partido. Mantiene la calma bajo presión. Sin embargo, el Bayern de Múnich se enfrenta a una dura competencia de otros clubes europeos por su fichaje”, cuentan.

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“Según la plataforma “GiveMeSport”, Liverpool y Chelsea también están interesados ​​en el jugador colombiano (nacido el 5 de abril de 2009). No obstante, la normativa de la FIFA estipula que Martínez no puede jugar en Europa hasta que cumpla 18 años", agregan y citan un aspecto que será clave en las negociaciones.