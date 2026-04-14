Por esto, Bayern Múnich le busca reemplazo a Luis Díaz: motivo de peso para hacerlo

Luis Díaz es pieza fundamental del Bayern Múnich de Vincent Kompany. Sus habituales titularidades, así como goles y asistencias, hacen que el guajiro esté viviendo de los mejores momentos de su carrera deportiva en Alemania.

Este próximo miércoles se medirá, nuevamente, al Real Madrid, en medio de lo que será la vuelta de los cuartos de final de Champions League.

Luis Díaz disputando un balón ante Real Madrid, en la ida de cuartos de final de Champions League. Foto: NurPhoto via Getty Images

Durante el primer partido jugado en Madrid, el colombiano se destacó al abrir el marcador tras un pase de Serge Gnabry que definió a la perfección ante la salida de Lunin.

El pasado fin de semana, contra St. Pauli, fue suplente en la victoria de los suyos por 0-5. Al final entró algunos minutos, pero el DT belga le dio descanso para que recuperase de cara al juego de Liga de Campeones.

Justamente esa sería una de las razones que podría llevar al Bayern a traerle competencia desde Inglaterra a Lucho. Se hace referencia a la gran cantidad de minutos que acumula el guajiro, siendo el que más ha jugado con un total de 3.355.

Luis Díaz celebra en el Santiago Bernabéu el gol ante Real Madrid en cuartos de final de Champions League Foto: Europa Press via Getty Images

Top 5 de jugadores con más minutos en Bayern Múnich:

3.355 minutos Luis Díaz

3.310 minutos Michael Olise

3.308 minutos Joshua Kimmich

3.285 minutos Harry Kane

3.155 minutos Jonathan Tah

Dicho revelador dato ha sido sumamente llamativo en las últimas horas, pues no se pensaba que el colombiano fuera el más usado por el belga Kompany, que también cuenta con otras figuras de Europa a su servicio.

Justamente, dicha estadística es la que estaría teniendo en cuenta la dirigencia bávara, para tomar decisiones de cara al próximo mercado de pases.

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Reemplazo de Lucho: menos minutos

Según los reportes de Florian Plettenberg, de Sky Sports: “FC Bayern está considerando seriamente el fichaje de Anthony Gordon”.

Justo después de eso, fue que expuso para qué compraría el conjunto rojo a un nuevo extremo si tenía a Lucho en sus filas: “El jugador de 25 años es actualmente el principal candidato para la banda izquierda, como suplente y competidor de Luis Díaz”.

A raíz de esto, parece haberse generado una puja, pues el jugador podría considerar irse a un gigante europeo, pero las urracas se lo pondrían difícil.

“Gordon ya ha sido informado. Se han mantenido conversaciones concretas, aunque los clubes aún no han firmado un acuerdo. El Newcastle United quiere retenerlo”, revelan sobre cómo marcha el trato en mención.

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Hay que aclarar que no se cree que con el fichaje de un nuevo extremo pierda protagonismo Luis en el Bayern, pero sí se puede llegar a pensar que podría tener menos minutos y ser relevado de vez en cuando para darle algo más de descanso.

Justamente, esa seguidilla de tantos partidos es la que trae preocupación a la Selección Colombia, que ve en el guajiro la piedra angular de su participación en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.