Bayern Múnich vs. Real Madrid: canal y hora para ver a Luis Díaz en Champions League

Bayern Múnich y Real Madrid jugarán este miércoles, 15 de abril. La hora de arranque será a las 2:00 p.m. de Colombia (9:00 p.m. de Múnich) por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El partido será transmitido por el canal ESPN y por Disney+.

Ahora es el turno para el Allianz Arena de Múnich, estadio que acogerá el duelo entre Bayern Múnich y Real Madrid. La ida ya se jugó en el Santiago Bernabéu de la capital española, y acabó con triunfo bávaro por 2-1.

Concretamente, el pasado 7 de abril, Bayern Múnich venció a domicilio al Real Madrid y el primero de los dos tantos bávaros fue por obra de Luis Díaz. El colombiano anotó a los 74′, Harry Kane aumentó a los 46’, y Mbappé descontó para la casa blanca sobre los 74′.

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Bayern Múnich y Luis Díaz están a un paso de las semifinales de Champions

Es una nueva edición del superclásico europeo, con dos equipos que se han enfrentado en múltiples ocasiones por Champions League. Bayern Múnich quiere mantener o ampliar su ventaja, mientras Real Madrid buscará la épica lejos de España.

“Harry Kane fue el autor del segundo gol en el partido de ida en Madrid, poniendo al FC Bayern 0-2 por delante, y ahora suma 15 goles en sus últimos 14 partidos de Champions League. Si anota otro en el partido de vuelta, podría convertirse en el segundo jugador inglés, después de Steven Gerrard, en marcar en cinco partidos consecutivos de Champions League”, reseña la web oficial del Bayern Múnich de Luis Díaz.

Pinta como un curso histórico para los bávaros, que parecen estar muy cerca de obtener la Bundesliga, además de que pelean en las fases finales de la Copa de Alemania. Eso, sumado a la ya obtención de la Supercopa de Alemania, y todo esto con Luis Díaz como titular casi indiscutido.

Quien gane entre Real Madrid y Bayern Múnich avanzará a la semifinal de la Champions League, donde se enfrentarán al vencedor de la llave que disputan Liverpool y PSG. Son cuatro equipos que mueven fibras en el viejo continente.

Luis Díaz anotando a Real Madrid con Bayern Múnich en los cuartos de final ida de Champions League Foto: Getty Images

“En la Copa de Europa, el FC Bayern ha logrado mantener esta ventaja en 21 de los 22 encuentros anteriores. Teniendo en cuenta todas las competiciones europeas, la cifra es aún mayor: 29 de 30“, agregan los bávaros, usando las estadísticas a su favor.

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