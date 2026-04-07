Bayern Múnich golpea primero al Real Madrid en Champions: Luis Díaz, vital en la tormenta al merengue

Batacazo en Madrid y a cargo del Bayern Múnich. Este martes, 7 de abril de 2025, el cuadro bávaro venció por 2-1 al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El colombiano Luis Díaz no solo fue titular con Bayern Múnich, sino que también se reportó con una gran actuación: anotó el primer gol de la noche en España, al minuto 41′, tras un destacado pase filtrado por parte de Serge Gnabry.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Gol de Luis Díaz al Real Madrid: el guajiro silenció al Santiago Bernabéu en Champions League

Con ese 1-0, gracias a Lucho, se fueron al descanso y las alarmas empezaron a estar encendidas en Real Madrid. Salir en busca del empate o la remontada, para la segunda mitad, era obligación para los merengues.

Ya en la segunda mitad, Bayern Múnich no bajó la marcha y siguió en busca de obtener una victoria que lo dejara tranquilo para el juego de vuelta. Premio a su esfuerzo, apenas a los 45′, Harry Kane aumentó el marcador.

No se habían acabado de acomodar después del descanso, cuando Kane sacó un remate de media distancia, fuera del área, y dejó otro verdadero golazo que ya encaminaba la eliminatoria a favor del Bayern Múnich. 2-0 y tranquilidad para los de Kompany.

¡¡LA VERDADERA MÁQUINA BÁVARA!! BAYERN RECUPERÓ TRAS EL SAQUE DEL MEDIO DEL REAL MADRID Y HARRY KANE MARCÓ EL 2-0 EN EL BERNABÉU.



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Real Madrid lo intentó, pero no estuvo fino y tampoco desarrolló el juego que muchos esperaban. De hecho, el portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, tuvo varias atajas de diez puntos que mantuvo con vida a su equipo.

Por ejemplo, Vinícius Júnior desperdició un mano a mano a los 60′ que, de haberlo convertido, hubiese podido darle un respiro más grande al Real Madrid.

Sin embargo, a los 74′, Kylian Mbappé puso el 2-1 con el que los merengues descontaron y no se van con las manos vacías delante de su afición. Ese resultó siendo el marcador definitivo y pinta vibrante la vuelta en Múnich.

¡¡KIKIIIIII!! Real Madrid VOLÓ, el reloj avisó y Mbappé marcó el 1-2 vs. Bayern Munich.



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¿Cuándo es la vuelta del Bayern Múnich vs. Real Madrid por Champions?

El miércoles, 15 de abril de 2026, Bayern Múnich recibirá al Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

Datos generales del Real Madrid vs Bayern Múnich

Marcador final : Real Madrid 1 - 2 Bayern Múnich

: Real Madrid 1 - 2 Bayern Múnich Fecha : 7 de abril de 2026 - ida de los cuartos de final de la Champions League

: 7 de abril de 2026 - ida de los cuartos de final de la Champions League Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Alineaciones:

Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch; Arda Güler, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišić; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović, Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.