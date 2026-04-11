Luis Díaz y el Bayern Múnich hacen historia en el futbol alemán: a un paso de la consagración

El conjunto bávaro saltó al terreno de juego este sábado 11 de abril con la premisa de ampliar su ventaja en la parte alta de la tabla de posiciones.

Luis Díaz ya está pagando: así puso a facturar mucho dinero al Bayern Múnich

La jornada resultó favorable para sus intereses tras la derrota sufrida horas antes por el Borussia Dortmund ante el Bayer Leverkusen. Con este escenario, el equipo dirigido por Vincent Kompany buscó distanciarse definitivamente de su perseguidor más cercano en la lucha por el título de la Bundesliga.

Una de las novedades principales se presentó antes del pitazo inicial, cuando el cuerpo técnico confirmó una alineación sin Luis Díaz ni Harry Kane.

El entrenador decidió otorgar descanso a sus figuras principales, delegando la responsabilidad ofensiva en otros integrantes de la nómina para preservar el estado físico de sus titulares habituales de cara a los próximos compromisos internacionales.

Desarrollo del encuentro en Hamburgo

El partido se llevó a cabo en el Estadio Millerntor de Hamburgo. El equipo local, FC St. Pauli, inició el compromiso en la casilla 16 de la clasificación, posición que lo sitúa en zona de repechaje para la permanencia, lo que le obligaba a buscar puntos para evitar el descenso directo.

Desde el comienzo de las acciones, el Bayern Múnich impuso condiciones y logró abrir el marcador antes de cumplirse los diez minutos de juego. Konrad Laimer proyectó un centro al área que Jamal Musiala conectó de cabeza para establecer el 1 por 0.

A pesar de generar múltiples opciones adicionales durante la primera etapa, el equipo visitante no logró ampliar la diferencia antes del descanso.

En la segunda mitad, la efectividad del equipo de Múnich se incrementó, logrando anotar dos goles en un intervalo de tres minutos para sentenciar el resultado. Al minuto 53, Leon Goretzka anotó el segundo tanto con un remate de cabeza y, poco después, Michael Olise marcó el 3 a 0 definitivo mediante un disparo de media distancia.

La segunda anotación del Bayern simbolizó su gol número 102 de la temporada, convirtiéndose en la que más anotaciones ha convertido el equipo alemán. Los máximos anotadores son: Harry Kane (31), Luis Díaz (15) y Michael Olise (12).

Sobre el minuto 60, el autor del tercer tanto abandonó el terreno de juego para dar paso al colombiano Luis Díaz, quien continuó contribuyendo a la ofensiva alemana que logró el 4 por 0 luego de una anotación de Nicolas Jackson.

El conjunto visitante no paró ahí, puesto que sobre el minuto 90 Raphaël Guerreiro anotó el quinto gol; con dicha anotación, el marcador fue 5 a 0 y una nueva victoria para el conjunto de Múnich.

Panorama en la liga y compromisos europeos

Con este resultado, el Bayern Múnich mantiene una diferencia de 12 puntos sobre el segundo lugar cuando restan 18 unidades por disputarse. Dependiendo de los resultados que obtenga el Borussia Dortmund en las jornadas venideras, el club bávaro podría asegurar matemáticamente el título de liga en las próximas dos fechas.

El equipo retomará la actividad el miércoles 15 de abril en el Allianz Arena, donde disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Tras haber obtenido una victoria por 2 a 1 en el encuentro de ida, el conjunto alemán parte con ventaja reglamentaria para buscar su acceso a las semifinales del torneo continental.