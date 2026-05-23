José Mourinho fue al estadio a ver al Bayern Múnich en la final de copa: ¿Vio a Luis Díaz?

El entrenador portugués José Mourinho asistió en la tarde de este sábado 23 de mayo al Estadio Olímpico de Berlín para presenciar la final de la Copa de Alemania, encuentro en el que el Bayern de Múnich venció 3 a 0 al Stuttgart.

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La presencia del director técnico en territorio alemán coincide con las versiones de prensa que lo vinculan como una de las opciones para asumir la dirección del Real Madrid de cara a la próxima temporada.

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Las primeras imágenes del entrenador fueron difundidas por la cadena Sky Sports, medio que registró su salida de un hotel en la capital alemana portando la acreditación oficial del evento antes de abordar un vehículo de la organización.

🚨📸 EXCLUSIVE | Live in Berlin: José Mourinho is attending today’s DFB-Pokal final between FC Bayern and VfB Stuttgart - including the chance to watch Real Madrid’s dream target Michael Olise live.



Mourinho was exclusively spotted leaving the Hotel Adlon Kempinski in Berlin at… pic.twitter.com/8Pd5KZYChg — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 23, 2026

Posteriormente, durante la transmisión internacional del compromiso, se confirmó la ubicación del técnico en los palcos del escenario deportivo, desde donde siguió el desempeño de los futbolistas de ambas plantillas.

Los motivos de su visita y el interés por Michael Olise

De acuerdo con información publicada por el diario alemán Bild, la asistencia de Mourinho al compromiso respondió a una invitación formal extendida por la directiva del Stuttgart.

A pesar del carácter institucional de la invitación, diferentes versiones de la prensa europea señalan que el técnico aprovechó la jornada para evaluar las condiciones de varios jugadores en el mercado de transferencias.

¿EL PRÓXIMO DT DEL REAL MADRID? José Mourinho dice presente en la final de la DFB Pokal entre Bayern Munich y Stuttgart.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FX4JcND7rm — SportsCenter (@SC_ESPN) May 23, 2026

Entre los futbolistas observados se encuentra el extremo francés Michael Olise, quien forma parte de la nómina del Bayern de Múnich. Los reportes periodísticos asocian este interés con la posible estructuración de la nómina del Real Madrid; no obstante, la salida del atacante del club bávaro presenta dificultades contractuales.

Al respecto, el canal Sky Sport consultó a Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich, quien descartó una eventual negociación afirmando de manera directa: “Mourinho puede vigilar a Olise con cinco ojos, no lo conseguirá”.

El panorama de Luis Díaz en la órbita de transferencias

Respecto a la situación del colombiano Luis Díaz, quien disputó la totalidad de los minutos en la final, los analistas deportivos consideran poco probable un movimiento en el mercado actual. El extremo completó su primer año con el Bayern de Múnich y su perfil no se ajusta a los parámetros de contratación recientes del club español, los cuales priorizan la incorporación de futbolistas de menor edad.

Por el momento, la expectativa se centra en la confirmación de los próximos movimientos del Real Madrid y el impacto de esta visita en la planeación del Bayern de Múnich.