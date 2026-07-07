Mario Hernández realizó invitación a jugadores de la Selección Colombia: “Si aceptan, llamar”

Luego de la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial de 2026, el reconocido empresario colombiano Mario Hernández envió un mensaje de respaldo a los integrantes del equipo nacional y les extendió una particular invitación para compartir un almuerzo en su fábrica.

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A través de sus redes sociales, Hernández destacó el desempeño del combinado cafetero pese a quedar eliminado en la definición por penales frente a la selección de Suiza, resultado que puso fin al sueño mundialista de Colombia.

El empresario consideró que el equipo dejó una imagen positiva durante el torneo y que merece el reconocimiento de los aficionados.

El equipo de Colombia jugó excelente felicitaciones los invito almorzar a la fábrica , si aceptan llamar a Yolanda 3133330965 abrazos — Mario Hernandez (@marioherzam) July 8, 2026

“El equipo de Colombia jugó excelente. Felicitaciones. Los invito a almorzar a la fábrica; si aceptan, llamar a Yolanda”, escribió Mario Hernández en un mensaje que rápidamente se volvió viral y generó cientos de comentarios en las redes sociales.

La publicación fue recibida con entusiasmo por numerosos seguidores de la Selección, quienes resaltaron el gesto del empresario como una muestra de apoyo en un momento difícil para los futbolistas.

Aunque la derrota significó la despedida del certamen, buena parte de la afición coincidió en que el equipo mostró carácter, orden táctico y un nivel competitivo que ilusionó durante el campeonato.

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El mensaje también refleja una postura distinta a la de quienes centraron sus críticas en la eliminación. Hernández prefirió destacar el esfuerzo realizado por los jugadores y el trabajo desarrollado a lo largo del Mundial, enviando un mensaje de reconocimiento en lugar de cuestionamientos.

Jhon Lucumí en la acción que pudo marcar el gol de Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Hasta el momento, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni los integrantes de la selección se han pronunciado sobre la invitación realizada por el empresario. Sin embargo, la publicación continúa sumando reacciones y ha sido compartida ampliamente por usuarios que consideran que el plantel merece un homenaje por representar al país con entrega y compromiso.

Mario Hernández es uno de los empresarios más reconocidos de Colombia y con frecuencia utiliza sus redes sociales para opinar sobre temas de actualidad, economía, política y deporte.