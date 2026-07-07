Novia de James Rodríguez reaccionó a eliminación de Colombia en el Mundial 2026; publicó sentida imagen

El Mundial de 2026 no solo ha concentrado la atención en lo que ocurre dentro de las canchas. Las parejas y los familiares de los jugadores de la Selección Colombia también han despertado un notable interés entre los aficionados, que siguen de cerca sus publicaciones en redes sociales y los momentos que comparten durante el desarrollo del torneo.

Despampanantes fotos de la novia de James Rodríguez con las que presumió su figura en fecha especial; el futbolista reaccionó

A medida que avanzó la participación de la Tricolor en el torneo, varias personas cercanas a los futbolistas se convirtieron en protagonistas de las plataformas digitales, donde compartieron detalles de sus viajes, celebraciones y apoyo al equipo nacional. Estas publicaciones suelen generar miles de reacciones y comentarios por parte de los seguidores, interesados en conocer el lado más personal de los integrantes de la selección.

Pese al apoyo que dieron a la Tricolor, este 7 de julio cambió el rumbo y el equipo liderado por James Rodríguez terminó eliminado del Mundial 2026, cerrando una etapa importante. El encuentro contra Suiza fue bastante reñido, llegando a la fase de penales por no anotar goles en los tiempos de juego.

El equipo europeo anotó cuatro goles, mientras que la Tricolor solo tres, logrando avanzar a cuartos de final, donde se enfrentará a Argentina tras su triunfo contra Egipto.

Ante esta dolorosa noticia que invadió al país, las miradas de los curiosos se posaron en la reacción de Luisa María Duque, la novia de James Rodríguez, quien no se quedó callada y se pronunció a través de sus redes sociales.

La modelo compartió una sentida imagen del Canal RCN, donde se le agradecía y aplaudía el trabajo al equipo. La empresaria no dudó en ubicar un corazón roto y un emoji triste, plasmando su nostalgia por lo ocurrido en Canadá.

Novia de James Rodríguez reaccionó a derrota de Colombia Foto: Instagram @luisamariaduque11

La pareja sentimental del ‘10′ había estado presente en todos los partidos, robándose la atención con su incondicionalidad en este camino que habían forjado en esta edición.