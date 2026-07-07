Carlos Antonio Vélez reaccionó a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: profundo análisis

Minutos después del final del partido, Carlos Antonio Vélez reaccionó a la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. Fue este martes, 7 de julio, con Suiza y en los octavos de final de la competencia, que se jugaron en Canadá.

Colombia se lamenta por su eliminación del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Abbie Parr

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Fue extenso el análisis que hizo Carlos Antonio, incluyendo el rendimiento general de Colombia, su opinión sobre Suiza, y el rendimiento de un par de jugadores de la Tricolor en el campo de juego.

Carlos Antonio Vélez: “Lo lamento”

“Para comenzar, solo voy a hablar del juego de hoy. Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121, sabía contra quien jugaba, anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque, y buscando el tercer hombre. Así se deshizo fácil de la endeble marca de nuestros delanteros. Lo hicieron todo el tiempo, y cuando no podían pasar, se la daban al arquero para que la tirara lejos al punta de ellos…las grietas que se habían divisado claramente ante Ganha, se dieron otra vez y por ahí los suizos se arrimaron asociando con juego fino", arrancó afirmando Carlos Antonio.

Y añadió: “Camilo, imperial, nos salvó. Llegamos también, pero producto de acciones aisladas o errores de ellos, que fueron pocos... otra vez los ‘arreones’, el juego de jugadas y muy lejos del equipo que habíamos visto en un par de partidos de este mundial. Hoy volvimos al Colombia de la eliminatoria, estamos condenados a dar buenas imágenes ante los equipos de medio pelo, pero cuando el rival está un escalón más arriba, aunque no sea de la realeza , somos normalitos”.

Justo ahí, trató el tema de los jugadores en la Tricolor: “Creo que hay una total sobrevaloración de nuestro producto colectivo. Hay unos buenos jugadores que, al no estar iluminados, no pudieron resolver el problema. De antemano, sabía que desde el banco no se iba a dar ninguna solución… estaba claro que con ambas bandas abiertas podíamos equilibrar y balancear, pero para eso tenia que sacrificar a James, y solo lo hizo forzado por la realidad cuando ya el rival se montó en el juego aunque, la verdad siempre lo controló”.

Para comenzar solo voy a hablar del juego de hoy.. Suiza fue más desde el minuto 1 hasta el 121.. sabía contra quien jugaba… anestesió el partido con inicio dinámico, a un toque y buscando el tercer hombre y así se deshizo fácil de la endeble marca de nuestros delanteros.. lo… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2026

Toma 2

Entre otras muchas cosas faltó gol.. afortunadamente tenemos en la tabla de goleadores del

mundial de Julian Quiñones, con 4 tantos.. así le demostramos al mundo q goleadores si hay.. solo q no los llamaron ( dije mal.. dicen q lo llamaron pero él no aceptó .. sabía q iba… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2026

Toma 3

Hay q ir pensando en un DT moderno q use bien a la nueva generación, que existe, con la intensidad, velocidad, técnica, integralidad, pelota parada, juego físico y mentalidad campeona q exige la elite. Ya no más club de amigos y jugadores q cumplieron su ciclo sin ganar… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) July 8, 2026

Finalmente, cerró con: “Murió con su terquedad, sacrificando los intereses colectivos. Suiza es un muy buen equipo, y hoy sin su estrella nos aterrizó facilito... ¡Ah! Y un agregado: no recuerdo que llegando a los penales superemos instancias y rivales. Definitivamente así los rechace y los odie la mayoría me gustaría que nuestro jugador tuviera la entereza, valentía y rebeldía Argentina (aunque sea un poquito). Lo lamento”.