Fifa premió al mejor jugador del partido Suiza vs. Colombia: el tormento de la Tricolor

Fifa le dio a Gregor Kobel, portero de Suiza, el premio al mejor jugador del partido contra Colombia. Fue este martes, 7 de julio, en el estadio BC Place Vancouver y por los octavos de final del Mundial 2026.

Cabe recordar que Fifa le entrega el premio al futbolista, pero quienes eligen a la figura son los propios hinchas, votando en la web oficial del máximo ente del fútbol mundial.

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Kobel terminó siendo el verdugo de Colombia, al atajarle un penal decisivo a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, acción que luego se tradujo en la clasificación de Suiza gracias a la efectividad de sus cobradores.

KOBEL LE TAPÓ EL PENAL A CUCHO.



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Otra vez los penales le impiden a Colombia seguir avanzando en una Copa del Mundo. Ya había pasado en Rusia 2018, también en octavos de final, cuando la Tricolor cayó ante Inglaterra. Ahora, los suizos tuvieron más precisión que los colombianos.

Suiza enfrentará a Argentina en los cuartos de final de este Mundial 2026, en Kansas City. El compromiso se desarrollará el próximo sábado 11 de julio, y quien gane avanzará a las semifinales de la competencia.

Por otro lado, Colombia regresa a casa con un gran sinsabor. Tuvo opciones para ganar en los 90 minutos y también en los 120, pero hasta el palo se lo impidió. Ahora habrá que esperar otros cuatro años para ver si la Tricolor puede pelear por su primera Copa del Mundo en 2030.

“Es un día triste. Creo que este equipo, esta selección, este país, estaba para mejores cosas”, dijo Luis Javier Suárez en la transmisión oficial del partido disputado en Vancouver, Canadá.

“Esperemos que esto sea un punto de inflexión”, expresó el goleador del Sporting de Lisboa, quien no pudo marcar con la camiseta de la selección colombiana en la Copa del Mundo.

"ESTÁBAMOS PARA MEJORES COSAS"



Luis Suárez y su testimonio luego de la derrota de Colombia ante Suiza. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/AnhX9hnRLg — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Brasil 2014 sigue siendo el mejor Mundial de Colombia hasta ahora

Los cuartos de final del Mundial Brasil 2014 siguen brillando como la mejor participación de una Selección Colombia Masculina de mayores en una cita orbital. ¿Cuándo los superará un combinado nacional? Esa es la gran pregunta que ronda entre la prensa y los aficionados.

Lo cierto es que asoma un revolcón en el combinado cafetero. Todo apunta a que este fue el último Mundial de James Rodríguez, además de otro referente como David Ospina. En manos de Luis Díaz, Gustavo Puerta y otros talentos más, seguiría el camino cafetero de cara al 2030.

La frustración fue generalizada en los jugadores colombianos. Mucho llanto por parte de Luis Díaz, James Rodríguez y el propio Juan Fernando Quintero. El desconsuelo amarillo era total en Vancouver.

*Con información de AFP.