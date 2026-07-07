El desconsuelo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero: Colombia llora su salida del Mundial

Las cámaras de la transmisión oficial del evento captaron el abrazo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, tras la eliminación de Colombia contra Suiza. Fue este martes, 7 de julio, en la ronda de octavos de final del Mundial 2026.

❌🇨🇴 EL LAMENTO DE COLOMBIA POR LA ELIMINACIÓN



James Rodriguez consoló a Juanfer Quintero y Lucho Díaz no pudo contener el llanto tras la eliminación a manos de Suiza.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xFvB5ivhnJ — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Cuándo es el próximo partido de la Selección Colombia tras enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

James Rodríguez fue titular y jugó 66′. En ese momento, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, le dio ingreso a Juan Fernando Quintero al campo.

Es casi seguro que este Mundial 2026 es el último de James Rodríguez, que tiene 34 años. The last dance, como él mismo lo dijo previo al arranque de la cita orbital, y se acabaría una era con el volante como el 10 de la Selección Colombia.

Por el lado de Juan Fernando Quintero, se desconoce si este Mundial 2026 fue el último del destacado creativo colombiano. Ahora se espera que resuelva su futuro, con numerosos rumores de que dejará River Plate.

Los penales otra vez sacaron a Colombia del Mundial

Como ocurrió en Rusia 2018, los penales volvieron a ser el verdugo de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

En la cita orbital de 2018, el combinado nacional quedó eliminado ante Inglaterra en la definición desde los 11 metros. Ahora, frente a Suiza, la historia se repitió y los penales acabaron con el sueño de la Tricolor de pelear por su primera Copa del Mundo.

La celebración fue para Suiza, que convirtió cuatro de sus cinco cobros. El único jugador europeo que falló fue Manuel Akanji. Colombia, por su parte, desperdició dos de sus cinco remates, tras los cobros de Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández.

El próximo rival de Suiza será Argentina, en los cuartos de final del torneo. Colombia, mientras tanto, regresará al país y Brasil 2014 seguirá siendo su mejor participación en una Copa del Mundo, cuando alcanzó los cuartos de final.

Suiza jugará los cuartos de final del Mundial 2026 ante Argentina. Foto: AP Photo/Abbie Parr

Hay expectativa por lo que pueda ocurrir de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030. Aún se desconoce el futuro del técnico Néstor Lorenzo y cómo se desarrollarán las eliminatorias para la próxima cita orbital.