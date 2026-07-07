Concejal pide que blinden a TransMilenio y SITP como servicios esenciales frente a bloqueos y manifestaciones

El cabildante de Bogotá Juan David Quintero impulsó un proyecto en el Concejo para enfrentarse a los bloqueos y manifestaciones en TransMilenio y SITP. La iniciativa nació tras las protestas de los últimos días que han afectado la movilidad del sistema.

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La propuesta se llama Proyecto de Acuerdo y espera implementar un protocolo rápido y expedito capaz de atender bloqueos, recuperar calzadas exclusivas y restablecer la operación cuando el sistema esté colapsado por protestas.

Quintero aseguró que la iniciativa no busca prohibir ni limitar la protesta pacífica, solo quiere establecer reglas básicas de convivencia urbana. La idea es que la administración distrital tenga reglas de coordinación institucional para estos casos.

“La protesta se respeta, pero no puede terminar vulnerando los derechos de millones de ciudadanos que necesitan movilizarse para trabajar, estudiar, ir a una cita médica o volver a sus casas”, indicó el concejal.

Con las normas claras, el Distrito podrá conocer quién llega, quién responde, cómo se responde al usuario, cómo se atiende la contingencia y se recupera rápidamente la operación del sistema. Quintero señaló que, con esto, “Bogotá dejará de improvisar cada vez que una troncal esté bloqueada”.

El concejal pidio que se tengan respuestas rápidas tras los bloqueos al sistema. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @BogotaTransito

Los bloqueos en TransMilenio

El cabildante explicó que las manifestaciones y bloqueos son uno de los problemas que enfrenta la movilidad en la capital. TransMilenio mueve más de 4 millones de usuarios al día y, nada más en 2024, según cifras de Quintero, se registraron más de 700 manifestaciones y bloqueos que afectaron la operación de TransMilenio y TransMiZonal.

Hasta el 7 de octubre de 2025, se reportaron 751 protestas, confrontaciones y disturbios asociados a afectaciones. En total, estos eventos habrían perjudicado a 14,5 millones de personas.

Además, los actos vandálicos habrían causado pérdidas cercanas a los 17 mil millones de pesos entre 2020 y abril de 2023. En octubre, se reportaron 259 buses vandalizados que generaron pérdidas de 12.638 millones por validaciones no realizadas.

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Quintero le pidió al presidente electo, Abelardo De La Espriella, que apoye la iniciativa para evitar las interrupciones al sistema por culpa de los bloqueos.

“Presidente electo, ministro Lara y alcalde Galán: bienvenidos a esta discusión. Nosotros lo venimos diciendo desde hace meses: Bogotá no puede seguir permitiendo que unos pocos bloqueen el transporte público y condenen a miles de ciudadanos a caminar durante horas. La protesta pacífica se respeta, pero bloquear TransMilenio, vandalizar buses o paralizar el sistema no puede seguir siendo normal. Por eso estamos impulsando un Proyecto de Acuerdo para blindar TransMilenio, el SITP y el transporte público como servicio esencial”, señaló Quintero.

El concejal agregó que los bloqueos a TransMilenio no afectan a una empresa o a la administración, sino que “castigan al trabajador, al estudiante, al paciente y a la mamá que necesita llegar a su casa”.