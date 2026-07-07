Alcaldía de Bogotá reinicia inspecciones a Centros de Diagnóstico Automotor tras ocho años

Luego de ocho años de inactividad, la Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), comenzó de nuevo a realizar la inspección de los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) con el objetivo de comprobar que las revisiones técnico-mecánicas, que se encuentran en los talleres del país, siguen los estándares establecidos en la normatividad ambiental.

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Dentro de las inspecciones, el equipo técnico de la SDA realizó varios procesos, entre ellos la verificación del estado y funcionamiento de los equipos de medición de emisiones contaminantes, el software que es utilizado para las pruebas, los procedimientos de inspección y las condiciones de operación de los establecimientos.

De acuerdo con el Distrito, el regreso de estos controles tiene como propósito garantizar la confiabilidad de las pruebas de emisiones contaminantes y evitar que en la capital del país circulen carros o motocicletas que generen emisiones superiores a las permitidas.

“Si un vehículo obtiene una certificación sin cumplir realmente los límites permitidos de emisiones, se pone en riesgo la salud de los bogotanos y se debilita una herramienta fundamental para controlar la contaminación del aire. Por eso retomamos estos operativos y seguiremos ejerciendo una vigilancia rigurosa para que todos los CDA cumplan estrictamente la normatividad ambiental”, comentó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

¿Hubo cierres de establecimientos?

En el marco de las inspecciones realizadas por el Distrito, y tras un largo periodo sin este tipo de revisiones, se encontró que uno de los establecimientos incumplía la normatividad ambiental, por lo que se decidió suspender sus actividades y sellar preventivamente los equipos de medición.

Actualmente, en Bogotá operan 165 Centros de Diagnóstico Automotor, autorizados para realizar revisiones de emisiones contaminantes.

Las revisiones buscan garantizar que las pruebas de emisiones contaminantes se realicen conforme a los estándares ambientales vigentes. Foto: Secretaría Distrital de Ambiente - API

Según la Secretaría Distrital de Ambiente, se seguirán realizando operativos de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las normas ambientales en los establecimientos, así como imponer sanciones o medidas preventivas a aquellos que incumplan lo establecido por la ley.

Se espera que, durante estos operativos, los establecimientos mantengan en correcto funcionamiento los equipos destinados a medir emisiones contaminantes, cuenten con certificados de calibración vigentes y dispongan de personal debidamente capacitado para realizar las pruebas requeridas.

La administración del alcalde Carlos Fernando Galán busca que estas inspecciones contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire que respiran los habitantes de la capital.