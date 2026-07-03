Este es el país que logró un 90% de energía renovable y ya es el rey de los autos eléctricos en América Latina

El Observatorio de Movilidad Cero Emisiones para América Latina (ZEMO, por sus siglas en inglés) señaló que Uruguay es el país de la región donde más se mueven carros con motores eléctricos. En el tercer trimestre de 2025, correspondieron al 28 % de las matrículas de carros y uno de cada cuatro carros nuevos en ese país es eléctrico.

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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indicó, además, que en Uruguay el 90 % de la energía utilizada proviene de fuentes renovables. Esto se debe a que el país ha logrado reducir las emisiones con la incorporación de energía eólica, solar y biomasa.

“En muchos sentidos, este país de 3 millones de habitantes es un pionero en el ámbito del medio ambiente a escala internacional”, indicó el PNUMA.

Algunas de las estrategias de Uruguay han sido la adopción de instrumentos financieros y beneficios por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

También emitió un bono a la sostenibilidad y habilitó préstamos para políticas de desarrollo. Esto contempla incentivos económicos si el país cumple las metas climáticas establecidas en el Acuerdo de París y se trata del primer crédito en el mundo que condiciona sus términos financieros al cumplimiento de objetivos ambientales.

El país del cono sur lideró el Programa de Montevideo sobre Derecho Ambiental que tiene el objetivo de ayudar a países de todo el mundo a crear leyes para la protección del medio ambiente. Adicional a esto, han dirigido movimientos que buscan eliminar el envenenamiento por mercurio y la contaminación de plásticos.

Uruguay ha aumentado el uso de energía solar y eólica. Foto: Getty Images/Image Source

Son actores activos de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA), el órgano que se encarga de tomar decisiones sobre el medio ambiente. En 2022, Uruguay impulsó una resolución que busca crear un organismo que brinde a los gobiernos información científica actualizada sobre productos químicos, residuos y contaminación.

Los carros eléctricos

Desde 2025 Uruguay se convirtió en el país sudamericano con más carros eléctricos livianos per cápita, según la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olade).

En 2025 estos vehículos aumentaron un 147 % frente a 2024. Aunque en Colombia, México y Brasil se vendan más carros eléctricos, la Olade destacó este avance en Uruguay, que cuenta con 3,5 millones de habitantes y el año pasado registró 14.400 unidades.

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El país eliminó algunos impuestos para los automotores eléctricos como la erradicación del Imesi y del pago de la Tasa Global Arancelaria (TGA). Además, garantizaron precios competitivos para este tipo de vehículos y mejoraron la red de carga pública en todo el territorio.

Gracias a inversiones del gobierno, en Uruguay hay más de 400 cargadores disponibles y de esos, alrededor de 100 corresponden a puntos de carga rápida.