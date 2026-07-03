¿La moto más veloz del planeta funciona a vapor? La historia del vehículo que desafía la física

El ingeniero británico Graham Sykes logró crear una motocicleta a vapor capaz de competir con las que tienen cohetes y motores propulsados por combustible.

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El vehículo de Sykes es capaz de llegar a los 320 km/h y logra acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 0,4 segundos. El creador llama a la moto ‘Force of Nature’ y ya ha participado en carreras como la Santa Pod Raceway del Reino Unido.

“El objetivo del diseño era crear una moto cohete sin igual: una calidad de construcción a la altura de las mejores, además de credenciales ecológicas únicas. No se debían utilizar piezas de motocicleta patentadas a menos que se consideraran irreparables”, indicó la compañía.

Sykes tiene 62 años, nació en North Yorkshire y ha estado vinculado al mundo del automovilismo de velocidad desde 1979. En la última prueba que realizó con el vehículo, completó un recorrido de 402 metros en 5,5 segundos y alcanzó los 310 km/h.

La motocicleta ya ha participado en carreras de velocidad. Foto: Graham Sykes

¿Cómo funciona el motor?

La motocicleta cuenta con un quemador con queroseno o aceite vegetal que se encarga de generar calor. Luego, es canalizado por un colector que lleva a seis tubos y transporta el vapor al depósito de la moto, que tiene agua desionizada y desmineralizada. Con la temperatura de 250 grados y la presión de 580 psi, se libera la potencia durante 2,9 segundos.

Por esta razón, el conductor del vehículo debe soportar una gravedad de 6,8 G, superior a las fuerzas gravitacionales a las que se enfrentan los pilotos de Fórmula 1.

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Además, la motocicleta ‘Force of Nature’ tiene el récord en la prueba de 201 metros, que completó en 3,17 segundos a una velocidad de 326,7 km/h.

Sykes, el encargado de manejarla, es experto en carreras, por lo que conoce el comportamiento de la moto. El británico aseguró que está trabajando para bajar de los cinco segundos en el recorrido de 402 metros y romper un nuevo récord mundial.