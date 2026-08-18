Alcaldía de Galán responde a la polémica por las motos de voluntarios en El Campín

Un hecho fue un punto de conversación en redes sociales luego de que se compartiera un video en el que un agente de tránsito de Bogotá alertara sobre el retiro de múltiples motocicletas que se encontraban a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín.

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Los acontecimientos derivaron en un intercambio de palabras entre el funcionario y un ciudadano que grababa lo ocurrido, expresando su rechazo a las acciones del agente,

La persona afirmó que esas motos pertenecían a ciudadanos que llegaron al estadio para acompañar en la entrega de ayudas para los damnificados por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto.

Nooo que tristeza ,con estos guardas de tránsito ,multando a las personas que están ayudando 🆘⛑️!! pic.twitter.com/vnXr33vVJV — WILMER Pacheco Trujillo (@JoseWilmerPache) August 17, 2026

No obstante, el agente de tránsito mantuvo su posición de retirar las motos al informar que estos vehículos no tenían que estar parqueados en la zona, ya que este espacio debe estar libre ante cualquier caso de emergencia.

Ante estos hechos, cientos de personas comenzaron a comentar su punto de vista.

Uno de ellos fue el concejal de Bogotá, Julian “Fuchi” Forero, quien no estuvo de acuerdo con las acciones realizadas por el agente de tránsito, criticando la actitud que tuvo el funcionario durante lo ocurrido. Adicionalmente, le hizo un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán.

“Alcalde Galán, usted llamó a los bogotanos a solidarizarse con las poblaciones afectadas por el terremoto. Motociclistas y conductores atendieron ese llamado y se sumaron como voluntarios en inmediaciones de El Campín. Mientras unos quieren ayudar, algunos agentes azules generan confrontaciones y malestar, sin brindar una solución. Algunos dirán: ‘Cumpla la norma y no es un lugar para parquear’… Pero, ¿dónde queda la empatía de la Administración Distrital en una emergencia como esta?”, comentó.

Respuesta de la Alcaldía de Galán

Luego de conocerse la difusión del video, la administración del alcalde Galán expresó su punto de vista ante lo registrado en el estadio de Campín.

Por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad en su cuenta de X, el distrito afirmó que están acompañando la operación de los centros de acopio y que a la vez se encuentran trabajando para poder brindar una mejor circulación para el desplazamiento de donantes, voluntarios y vehículos encargados de transportar las ayudas humanitarias en los puntos afectados.

Es por ello que la entidad hace un llamado a los ciudadanos de la capital a mantener las vías despejadas para poder facilitar el ingreso y salida de unidades encargadas, de esta forma garantizando una movilidad segura y ordenada.

“Esta labor también requiere corresponsabilidad. Por eso, invitamos a quienes llegan a estos espacios a respetar las normas de tránsito y estacionar únicamente en lugares autorizados”, comenta la Secretaría de Movilidad.