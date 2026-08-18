Gobierno Nacional fija fecha para exigir un nuevo requisito en la licencia de conducción: así afectará a los conductores

El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Transporte, dejó en claro la fecha exacta en la que comenzará a regir un nuevo trámite para aquellos ciudadanos del país que están realizando el trámite para conseguir por primera vez o recategorizar la licencia de conducción.

¿Puede conducir sin llevar la licencia de conducción física? Esta es la contradicción de la norma

La entidad informó a la ciudadanía que a partir del lunes 14 de septiembre de 2026, será obligatorio haber aprobado un examen teórico para poder recibir el documento que certifica que la persona está capacitada para conducir un determinado vehículo.

Eso sí, la nueva medida, la cual fue establecida por medio de la Circular Externa 20261010000277, expedida el 4 de agosto de 2026 por el Viceministerio de Transporte, menciona que esta no aplica para aquellas personas que vayan a renovar su licencia de conducción.

El documento establece que este examen solamente será aplicado para las personas que deseen obtener el documento por primera vez, así como para aquellos que desean recategorizarlo, es decir, acceder a otra categoría diferente de licencia.

La nueva medida para obtener o recategorizar la licencia de conducción comenzará a regir el 14 de septiembre de 2026. Foto: Senado de la República de Colombia - API

Un ejemplo es si un ciudadano solamente tiene dentro de su documento la categoría B1 (automóvil particular) y desea sacar la licencia para la categoría A (motos), estará obligado a realizar el examen teórico.

Con esta nueva reglamentación, se modifica el proceso para las personas que desean tener la autorización para conducir por las calles, vías y carreteras del país. Ya cuando comience a ser aplicada la medida, el certificado será validado por medio del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

¿Cómo funciona el examen teórico para la licencia de conducción?

La próxima prueba teórica para conseguir la licencia de conducción tendrá un total de 40 preguntas de selección múltiple. De ellas, 12 están relacionadas con actitudes, mientras que 28 serán sobre los núcleos temáticos del proceso de formación.

El examen será calificado como aprobado o no aprobado y tendrá que ser realizado dentro de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) del Ministerio de Transporte.

El examen evaluará conocimientos relacionados con la formación necesaria para conducir vehículos en Colombia. Foto: Ventanilla Única de Servicios - Felipe Rocha

En caso de que un ciudadano que aspire a conseguir la licencia de conducción no apruebe la prueba teórica, recibirá posteriormente un reporte en el que se encontrarán los parámetros para evaluar, al igual que el puntaje conseguido.

La persona podrá repetir el examen sin tener que realizar un costo adicional, siempre y cuando sea en el mismo CALE donde lo presentó la primera vez y dentro de un plazo máximo de 10 días desde la fecha en que lo reprobó.

En caso de repetir la prueba en otro CALE, el ciudadano ahí sí tendrá que asumir de nuevo los costos de la presentación del examen.