BTS volvió a encontrarse con sus fanáticos colombianos este sábado 3 de octubre, en su segundo concierto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá. La agrupación surcoreana cerró así sus dos presentaciones en la capital, después del esperado show del viernes 2 de octubre, y nuevamente tuvo varios momentos de cercanía con el público.

“Ayúdame, parce”: V de BTS sorprendió a Bogotá con su español y una frase muy colombiana

Uno de ellos estuvo relacionado con el esfuerzo de los integrantes por hablar en español. En la primera fecha, la banda ya había sorprendido a sus seguidores al utilizar algunas expresiones que rápidamente fueron celebradas por el público bogotano.

“Estoy estudiando español, pero mi español todavía no es muy bueno. ¿Mi español está bien? No les creo. Entonces ayúdame, parce”, dijo uno de los integrantes, provocando una reacción inmediata entre los asistentes.

El momento también estuvo acompañado por otras expresiones muy colombianas. “Hoy fui muy, muy, muy feliz, tenía muchísimas ganas de verlos y ahora que estoy aquí con ustedes, Bogotá está muy bacano”, expresó.

Después llegó una de las frases que más llamó la atención: “Bogotá, qué chimba”.

El grupo también prometió continuar aprendiendo español para su próximo encuentro con los fanáticos. “La próxima vez que vuelva voy a hablar mucho mejor español, se lo prometo. Así que nos vemos otra vez. Los quiero mucho, Bogotá. Nos vemos pronto”, fue parte del mensaje que recibió una de las mayores ovaciones de la noche.

¿Qué dijo BTS en su segunda noche en Bogotá?

Para el segundo concierto, BTS volvió a dedicar unas palabras al público antes de continuar con el espectáculo. “Esta es la última noche y será la mejor noche. Ya no queda más que hoy, ¿están listos para volverse locos? Bogotá, ¿nos estaban esperando? Vamos a pasarla genial. Yo estoy muy feliz, BTS está listo”, expresó uno de sus vocalistas.

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La presentación de este sábado marcó el cierre de la visita de BTS a Bogotá. Los dos conciertos reunieron a miles de seguidores en El Campín, quienes esperaron durante meses para ver nuevamente a la agrupación surcoreana en el país.

Más allá de la música y la producción del espectáculo, los intentos de BTS por comunicarse directamente con el público en español se convirtieron en uno de los detalles más comentados por los asistentes, especialmente por el uso de expresiones propias del habla colombiana.