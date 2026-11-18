Junior de Barranquilla no confirma a Jorge Bava como su técnico tras despedirse de Sebastián Viera y Juan Carlos Osorio se muestra deseoso de tomar las riendas del rojiblanco.

En una entrevista reciente que tuvo el exentrenador de Atlético Nacional, Once Caldas, entre otros equipos del mundo y la Selección de México, dio a conocer que el proyecto del tiburón lo seduce.

“Sí, señor. Sí. Me parece que es un proyectazo”, contestó en vivo en medio del programa deportivo que realiza Dimelo King junto a exjugadores del FPC.

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Su gusto por Junior lo ve viable al no tener rival directo por el que haya pasado: “Me parece que en Colombia y bueno, yo por respeto yo creo que cuando uno se decide por trabajar en un equipo profesional de esa ciudad es difícil llegar al rival de patio. Pues yo fui de Nacional, entonces muy difícil llegar al Medellín. Yo fui de Millonarios, muy difícil llegar a Santa Fe. Yo fui del América, muy difícil llegar a Cali”.

Sobre particularidades que ve acercan sus formas de ver el fútbol con las del tiburón, dijo: “Junior, Junior es neutral para todos y me parece que nos identificamos en que allá la propuesta tiene que ser una propuesta ofensiva, de salir a buscar todos los partidos.

🚨🦈 Juan Carlos Osorio cuando le preguntaron si le gustaría dirigir al #Junior: 🗣️ “Sí señor, me parece un proyectazo. Junior es neutral para todos y nos identificamos allá en que la propuesta debe ser ofensiva” 🎙️ Dimelo King https://t.co/08UBe30Hxu — Diegol (@diegoooool__) November 18, 2026

“Porque la afición juniorista de ahí, del Caribe, siente el juego de esa manera y yo me acuerdo de la época del papá de la Bruja Verón, de Víctor Epanor, de todo ese Junior, Caldeira, etcétera, etcétera”, resaltó de la historia que hay.

Y para el final de su extensa respuesta, de nuevo mostró su gusto por haber sido parte en algún momento de estos: “Entonces que me hubiera gustado en algún momento haber ser partícipe y haber dirigido a Junior, sí”.

Su historia en el FPC

Cuatro clubes del fútbol colombiano han hecho parte del recorrido profesional de Juan Carlos Osorio: Millonarios, Once Caldas, Atlético Nacional y América de Cali.

El risaraldense comenzó su camino en el país en 2006, cuando asumió la dirección técnica de Millonarios. Después de su experiencia en el fútbol estadounidense, regresó a Colombia para dirigir al Once Caldas, equipo con el que conquistó el Torneo Finalización 2010 y consiguió su primer título como entrenador.

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano con paso por grandes de Colombia, México y más. Foto: Getty Images

Su etapa más exitosa llegó con Atlético Nacional. Entre 2012 y 2015 consiguió seis trofeos: tres Ligas, dos Copas Colombia y una Superliga. Tras dirigir a São Paulo y las selecciones de México y Paraguay, regresó al conjunto antioqueño en 2019, aunque esta segunda etapa terminó en noviembre de 2020.

Su último equipo en Colombia fue el América de Cali, al que llegó en junio de 2021 y del que salió en marzo de 2022. Con los escarlatas no consiguió títulos, por lo que cerró su recorrido en el fútbol colombiano con siete conquistas.

Juan Carlos Osorio en lo que fue su última experiencia como DT en Colombia con América. Foto: VizzorImage / Nelson Rios / Cont

Aunque su capacidad no está en discusión, sus experiencias recientes al frente de clubes y selecciones, como la de México, no le han permitido acumular méritos suficientes para recibir una nueva oportunidad en otro equipo, tanto en Colombia como en el exterior.