Gustavo Puerta salió lesionado en el amistoso de Chile vs. Colombia en el Estadio Monumental de Santiago y los pronósticos apuntaban a una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda; sin embargo, el volante vallecaucano recibió buenas noticias tras los exámenes médicos.

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El informe inicial descartó que estuvieran comprometidos los ligamentos y meniscos, aunque sí tendrá que guardar reposo en las próximas semanas para evitar un problema mayor.

Según la información del periodista Julián Capera, la lesión exacta de Gustavo Puerta fue un esguince en la rodilla izquierda. “El jugador presenta un esguince cuya cicatrización natural puede tardar -inicialmente- entre 45 y 60 días. Debería estar de vuelta para principios del próximo año”, apuntó.

En las próximas horas, Puerta estará viajando a Grecia para presentarse en la sede de Olympiacos y empezar su proceso de recuperación. Lo más seguro es que no vuelva a jugar en lo que resta del año y ponga la mente en el mes de enero.

Lista de partidos sin jugar

Eso quiere decir que se perderá partidos importantes de la Superliga de Grecia y también la definición del cupo a octavos de final de la Europa League:

Olympiacos vs. Iraklis (Superliga Griega)

Olympiacos vs. AC Milan (Europa League)

Aris Salonica vs. Olympiacos (Superliga Griega)

Olympiacos vs. Panathinaikos (Superliga Griega)

Olympiacos vs. AEK Atenas (Superliga Griega)

NK Celje vs. Olympiacos (Europa League)

Atromitos vs. Olympiacos (Superliga Griega)

Olympiacos vs. Panetolikos (Superliga Griega)

Kalamata vs. Olympiacos (Superliga Griega)

PAOK vs. Olumpiacos (Superliga Griega)

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Si la incapacidad termina siendo de dos meses, Puerta podría volver en el duelo de Olympiacos vs. Hoffenheim por Europa League programado para el 21 de enero de 2027.

Luego de eso viene la última fecha del torneo internacional ante Torreense y el clásico de Grecia, en condición de visitante, enfrentando a Panathinaikos.

Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Listo en marzo para la Selección Colombia

Bajo este panorama, Gustavo Puerta debería estar listo para el arranque de las eliminatorias al Mundial 2030 en marzo del próximo año. Aunque todavía falta conocer el calendario oficial por parte de la Conmebol, todo apunta a un torneo semejane a la Liga de Naciones para definir los cupos a la Copa del Mundo.

Néstor Lorenzo estaba cruzando los dedos para poder contar con el volante vallecaucano, quien se ha convertido en una pieza clave para la construcción del mediocampo.

En rueda de prensa, el técnico argentino lamentó haberlo visto entre lágrimas de la cancha. “Esperemos que lo confirmen, esperemos que sea lo menos grave posible. Fue un golpe muy duro”, expresó.

Otro de los lesionados en el amistoso ante Chile fue Dávinson Sánchez, quien recibió una fuerte entrada en el primer tiempo y tuvo que dejar su lugar para Jhon Janer Lucumí.