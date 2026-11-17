No paran las malas noticias para la Selección Colombia. El amistoso contra Chile en el Monumental de Santiago tuvo un efecto contrario debido a las lesiones que comenzaron a aparecer. El defensa Dávinson Sánchez, uno de los referentes del equipo de Néstor Lorenzo, tuvo que salir debido a fuertes dolores.

Penal fallado por Luis Javier Suárez se gritó en Chile: zozobra goleadora en Selección Colombia

Nuevo gol de James Rodríguez con Atlético Nacional: lo celebró el Atanasio ante Once Caldas

En el primer tiempo, apenas comenzando el partido, Dávinson fue a un balón dividido, pero su rival chileno se lanzó y lo arrasó por completo, dejándolo unos minutos en el suelo. Sánchez dio algunas muestras de dolor e intentó seguir en competencia, pero le fue imposible.

En su lugar, ingresó Jhon Lucumí en el minuto 7, a la espera del reporte médico del defensa del Galatasaray y lo ideal en la Selección Colombia es que solo sea el dolor momentáneo por la jugada y no pase a mayores.

Dávinson Sánchez sufrió un golpe justo cuando sacaba la pelota e impulsaba en el ataque con balón largo, pero la brusquedad del rival lo llevó al suelo.

Fuerte entrada sobre el capitán de la Selección Colombia Dávinson Sánchez ⚔️🛡️ El atacante chileno, Darío Osorio, cometió una imprudente falta sobre el zaguero de la tricolor. Conéctate con el partido Chile 🇨🇱 🆚 Colombia 🇨🇴 en vivo por #Ditu https://t.co/s6VswyrRCP — ditu (@Ditu_Tv) November 17, 2026

Segundos después, otro jugador de Chile también se llevó por delante a Daniel Muñoz, quien sí pudo seguir en la cancha. Lo de Dávinson no deja de ser preocupante, pues se le considera un jugador clave en el proceso de Néstor Lorenzo y líder en el camerino.

Dávinson Sánchez, defensor central de la Selección Colombia. Foto: ISI Photos via Getty Images

Su compañero en la dupla fue el canterano de América de Cali, Kevin Andrade, quien juega en Rusia y es uno de los nuevos en el ciclo de Lorenzo tras el Mundial 2026. Lucumí fue su nuevo acompañante tras la variante por el golpe de Sánchez.

Gustavo Puerta activa las alarmas

Antes de finalizar el primer tiempo, El volante del Olympiacos de Grecia, Gustavo Puerta, resbaló cuando asistía a una marca con un jugador chileno, la fuerza ganó y el jugador cayó mal al césped y su rodilla tuvo un pésimo momento. Las lágrimas no se hicieron esperar y el dolor iba en aumento.

El primer reporte médico indica que su rodilla izquierda se vio comprometida y tuvo que ser trasladado de urgencia al centro médico más cercano.

Sus lágrimas no dan buenas pistas y se esperan más reportes antes de su viaje a Atenas para seguir la competencia en el fútbol griego o respectiva recuperación, dependiendo del parte médico oficial.

Por si fuera poco, antes de comenzar el partido en el Monumental, el volante Yaser Asprilla reportó una fatiga muscular y quedó fuera en el grupo de jugadores de Néstor Lorenzo.