Tabla de Europa League tras la tercera fecha: equipos de Lucumí, Durán y Puerta se mueven

Se jugó la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, que tuvo participación de futbolistas que pertenecen a la Selección Colombia. Equipos como Juventus, Benfica, Olympiacos y Celtic vieron acción y tienen movimiento en la tabla de posiciones.
A primera hora, Juventus, con Jhon Lucumí en la suplencia, empató 2-2 con el Rennes de Francia. El defensa de la Selección Colombia marcó un gol, pero fue anulado y no pudo celebrar. La igualdad en el Turín no estaba entre los planes para un equipo que es gran candidato a ganar esta competencia europea.
Jhon Lucumí ingresó sobre el minuto 80 en reemplazo de Lloyd Kelly. Sobre el minuto 87, cayó su anotación que suponía el 3-2 para la Juventus, pero fue invalidada. La Juve ahora está en la séptima posición y se aleja del grupo de equipos que están invictos en la competencia.
Benfica, de visitante, sin Jhon Durán por lesión, goleó 4-1 al Omonia de Chipre. El gigante portugués tiró la camiseta y con un toque de jerarquía pudo superar y golear a su rival, para escalar y ahora ser líder en la Europa League con puntaje perfecto y reafirmar su candidatura al título.
El Olympiacos en El Pireo venció 2-0 al Sparta Praga de República Checa y tuvo al colombiano Gustavo Puerta en la última media hora del partido (minuto 62). El gigante griego también cabalga en el grupo de invictos con nueve puntos de nueve posibles y se aproxima a la clasificación a la siguiente ronda.
Otros resultados de la jornada
La gran sorpresa de la jornada la dio el Milan, otro gran candidato al título y uno de los grandes de Europa. El gigante italiano perdió 3-0 ante el Bournemouth, que es puesto 15 en la Premier League.
|#
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Benfica
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Leverkusen
|3
|3
|0
|0
|8
|0
|8
|9
|3
|Bournemouth
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|4
|Ferencváros
|3
|3
|0
|0
|9
|3
|6
|9
|5
|Olympiacos
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|3
|9
|6
|Union Saint-G...
|3
|2
|1
|0
|8
|1
|7
|7
|7
|Juventus
|3
|2
|1
|0
|9
|3
|6
|7
|8
|Beşiktaş
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|4
|7
|9
|Sunderland AFC
|3
|2
|1
|0
|4
|2
|2
|7
|10
|AZ
|3
|2
|0
|1
|6
|2
|4
|6
|11
|Omonia
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|12
|Lyon
|3
|2
|0
|1
|5
|6
|-1
|6
|13
|Rennes
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|14
|Real Sociedad
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|15
|Crystal Palace
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|3
|4
|16
|Sparta Praha
|3
|1
|1
|1
|5
|3
|2
|4
|17
|Levski Sofia
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|18
|Dinamo Zagreb
|3
|1
|1
|1
|3
|4
|-1
|4
|19
|Sturm
|3
|1
|1
|1
|1
|3
|-2
|4
|20
|NEC
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
|21
|RB Salzburg
|3
|1
|1
|1
|3
|6
|-3
|4
|22
|Anderlecht
|3
|1
|0
|2
|4
|3
|1
|3
|23
|Hoffenheim
|3
|1
|0
|2
|5
|5
|0
|3
|24
|Milan
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|3
|25
|Celta de...
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|26
|OFI
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|27
|Jagiellonia Bi...
|3
|1
|0
|2
|4
|6
|-2
|3
|28
|Sport Clube U...
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|29
|Celje
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|30
|H. Beer Sheva
|3
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1
|31
|Lillestrøm
|3
|0
|1
|2
|2
|9
|-7
|1
|32
|Lech Poznań
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|33
|Viktoria Plzeň
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
|34
|Marsella
|3
|0
|0
|3
|1
|6
|-5
|0
|35
|Celtic F. C.
|3
|0
|0
|3
|3
|9
|-6
|0
|36
|Ararat-Armenia
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
- AFC Bournemouth 3 - 0 AC Milan
- Lillestrøm SK 0 - 6 Real Sociedad
- Juventus 2 - 2 Stade Rennais
- Celtic FC 1 - 2 Celta de Vigo
- AC Omonia 1 - 4 Benfica
- TSG Hoffenheim 3 - 0 Olympique de Lyon
- OFI Creta 0 - 2 Bayer Leverkusen
- Olympiacos 1 - 0 Sparta Praga
- Ferencváros 4 - 1 União Torreense
- SK Sturm Graz 1 - 0 Olympique de Marsella
- GNK Dinamo Zagreb 2 - 4 NEC Nijmegen
- Royale Union Saint-Gilloise 4 - 0 Hapoel Be’er Sheva
- Ararat-Armenia 0 - 4 AZ Alkmaar
- Viktoria Plzeň 1 - 2 Levski Sofia
- NK Celje 2 - 2 Red Bull Salzburgo
- Beşiktaş JK 2 - 2 Crystal Palace
- Jagiellonia Białystok 0 - 3 RSC Anderlecht
- Lech Poznań 1 - 1 Sunderland