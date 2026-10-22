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Tabla de Europa League tras la tercera fecha: equipos de Lucumí, Durán y Puerta se mueven

Varios jugadores de la Selección Colombia tuvieron participación en la Europa League.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de octubre de 2026 a las 4:20 p. m.
Jhon Lucumí, Jhon Durán y Gustavo Puerta
Jhon Lucumí, Jhon Durán y Gustavo Puerta Foto: Getty Images y Olympiacos

Se jugó la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, que tuvo participación de futbolistas que pertenecen a la Selección Colombia. Equipos como Juventus, Benfica, Olympiacos y Celtic vieron acción y tienen movimiento en la tabla de posiciones.

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A primera hora, Juventus, con Jhon Lucumí en la suplencia, empató 2-2 con el Rennes de Francia. El defensa de la Selección Colombia marcó un gol, pero fue anulado y no pudo celebrar. La igualdad en el Turín no estaba entre los planes para un equipo que es gran candidato a ganar esta competencia europea.

Jhon Lucumí ingresó sobre el minuto 80 en reemplazo de Lloyd Kelly. Sobre el minuto 87, cayó su anotación que suponía el 3-2 para la Juventus, pero fue invalidada. La Juve ahora está en la séptima posición y se aleja del grupo de equipos que están invictos en la competencia.

Benfica, de visitante, sin Jhon Durán por lesión, goleó 4-1 al Omonia de Chipre. El gigante portugués tiró la camiseta y con un toque de jerarquía pudo superar y golear a su rival, para escalar y ahora ser líder en la Europa League con puntaje perfecto y reafirmar su candidatura al título.

El Olympiacos en El Pireo venció 2-0 al Sparta Praga de República Checa y tuvo al colombiano Gustavo Puerta en la última media hora del partido (minuto 62). El gigante griego también cabalga en el grupo de invictos con nueve puntos de nueve posibles y se aproxima a la clasificación a la siguiente ronda.

Otros resultados de la jornada

La gran sorpresa de la jornada la dio el Milan, otro gran candidato al título y uno de los grandes de Europa. El gigante italiano perdió 3-0 ante el Bournemouth, que es puesto 15 en la Premier League.

Tabla de Posiciones
# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Benfica330010289
2Leverkusen33008089
3Bournemouth33008179
4Ferencváros33009369
5Olympiacos33004139
6Union Saint-G...32108177
7Juventus32109367
8Beşiktaş32109547
9Sunderland AFC32104227
10AZ32016246
11Omonia32015416
12Lyon320156-16
13Rennes31204315
14Real Sociedad31118354
15Crystal Palace31118534
16Sparta Praha31115324
17Levski Sofia31113304
18Dinamo Zagreb311134-14
19Sturm311113-24
20NEC311158-34
21RB Salzburg311136-34
22Anderlecht31024313
23Hoffenheim31025503
24Milan310245-13
25Celta de...310234-13
26OFI310234-13
27Jagiellonia Bi...310246-23
28Sport Clube U...310247-33
29Celje301227-51
30H. Beer Sheva301216-51
31Lillestrøm301229-71
32Lech Poznań301219-81
33Viktoria Plzeň300327-50
34Marsella300316-50
35Celtic F. C.300339-60
36Ararat-Armenia3003211-90
  • AFC Bournemouth 3 - 0 AC Milan
  • Lillestrøm SK 0 - 6 Real Sociedad
  • Juventus 2 - 2 Stade Rennais
  • Celtic FC 1 - 2 Celta de Vigo
  • AC Omonia 1 - 4 Benfica
  • TSG Hoffenheim 3 - 0 Olympique de Lyon
  • OFI Creta 0 - 2 Bayer Leverkusen
  • Olympiacos 1 - 0 Sparta Praga
  • Ferencváros 4 - 1 União Torreense
  • SK Sturm Graz 1 - 0 Olympique de Marsella
  • GNK Dinamo Zagreb 2 - 4 NEC Nijmegen
  • Royale Union Saint-Gilloise 4 - 0 Hapoel Be’er Sheva
  • Ararat-Armenia 0 - 4 AZ Alkmaar
  • Viktoria Plzeň 1 - 2 Levski Sofia
  • NK Celje 2 - 2 Red Bull Salzburgo
  • Beşiktaş JK 2 - 2 Crystal Palace
  • Jagiellonia Białystok 0 - 3 RSC Anderlecht
  • Lech Poznań 1 - 1 Sunderland