Tabla de Europa League tras la tercera fecha: equipos de Lucumí, Durán y Puerta se mueven

Se jugó la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League, que tuvo participación de futbolistas que pertenecen a la Selección Colombia. Equipos como Juventus, Benfica, Olympiacos y Celtic vieron acción y tienen movimiento en la tabla de posiciones.

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A primera hora, Juventus, con Jhon Lucumí en la suplencia, empató 2-2 con el Rennes de Francia. El defensa de la Selección Colombia marcó un gol, pero fue anulado y no pudo celebrar. La igualdad en el Turín no estaba entre los planes para un equipo que es gran candidato a ganar esta competencia europea.

Jhon Lucumí ingresó sobre el minuto 80 en reemplazo de Lloyd Kelly. Sobre el minuto 87, cayó su anotación que suponía el 3-2 para la Juventus, pero fue invalidada. La Juve ahora está en la séptima posición y se aleja del grupo de equipos que están invictos en la competencia.

Benfica, de visitante, sin Jhon Durán por lesión, goleó 4-1 al Omonia de Chipre. El gigante portugués tiró la camiseta y con un toque de jerarquía pudo superar y golear a su rival, para escalar y ahora ser líder en la Europa League con puntaje perfecto y reafirmar su candidatura al título.

El Olympiacos en El Pireo venció 2-0 al Sparta Praga de República Checa y tuvo al colombiano Gustavo Puerta en la última media hora del partido (minuto 62). El gigante griego también cabalga en el grupo de invictos con nueve puntos de nueve posibles y se aproxima a la clasificación a la siguiente ronda.

Otros resultados de la jornada

La gran sorpresa de la jornada la dio el Milan, otro gran candidato al título y uno de los grandes de Europa. El gigante italiano perdió 3-0 ante el Bournemouth, que es puesto 15 en la Premier League.

Tabla de Posiciones # Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Benfica 3 3 0 0 10 2 8 9 2 Leverkusen 3 3 0 0 8 0 8 9 3 Bournemouth 3 3 0 0 8 1 7 9 4 Ferencváros 3 3 0 0 9 3 6 9 5 Olympiacos 3 3 0 0 4 1 3 9 6 Union Saint-G... 3 2 1 0 8 1 7 7 7 Juventus 3 2 1 0 9 3 6 7 8 Beşiktaş 3 2 1 0 9 5 4 7 9 Sunderland AFC 3 2 1 0 4 2 2 7 10 AZ 3 2 0 1 6 2 4 6 11 Omonia 3 2 0 1 5 4 1 6 12 Lyon 3 2 0 1 5 6 -1 6 13 Rennes 3 1 2 0 4 3 1 5 14 Real Sociedad 3 1 1 1 8 3 5 4 15 Crystal Palace 3 1 1 1 8 5 3 4 16 Sparta Praha 3 1 1 1 5 3 2 4 17 Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 0 4 18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 -1 4 19 Sturm 3 1 1 1 1 3 -2 4 20 NEC 3 1 1 1 5 8 -3 4 21 RB Salzburg 3 1 1 1 3 6 -3 4 22 Anderlecht 3 1 0 2 4 3 1 3 23 Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 0 3 24 Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3 25 Celta de... 3 1 0 2 3 4 -1 3 26 OFI 3 1 0 2 3 4 -1 3 27 Jagiellonia Bi... 3 1 0 2 4 6 -2 3 28 Sport Clube U... 3 1 0 2 4 7 -3 3 29 Celje 3 0 1 2 2 7 -5 1 30 H. Beer Sheva 3 0 1 2 1 6 -5 1 31 Lillestrøm 3 0 1 2 2 9 -7 1 32 Lech Poznań 3 0 1 2 1 9 -8 1 33 Viktoria Plzeň 3 0 0 3 2 7 -5 0 34 Marsella 3 0 0 3 1 6 -5 0 35 Celtic F. C. 3 0 0 3 3 9 -6 0 36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2 11 -9 0