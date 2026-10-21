Técnico de Benfica descartó a Jhon Jáder Durán: confirmada la mala noticia en Europa League

Jhon Jáder Durán no estará disponible para el próximo partido de Benfica en la Europa League. Aunque el colombiano venía de marcar doblete contra Celtic y se perfilaba como titular para este jueves, el técnico Marco Silva anunció que no lo tendrá en cuenta.

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“Jhon Durán y Barreiro no podrán jugar”, declaró el entrenador en rueda de prensa. Sin entrar en más detalles sobre la situación del colombiano, se conoció que padece molestias en la rodilla y por eso no será convocado al viaje hacia Chipre donde enfrentarán a Omonia Nicosia.

El DT lamentó la cantidad de bajas que tendrán para este partido por la tercera fecha de la Europa League. “Es un número elevado, lamentablemente, en un momento importante, con la creciente intensidad de la competición y partidos cada tres días. No será posible rotar algunas posiciones, no lo ocultamos. Estamos aquí para encontrar soluciones, y algunos jugadores tendrán que asumir una mayor carga de trabajo”, expresó.

Sobre el papel debería ser Vangelis Pavlidis el reemplazo natural de Durán en el frente de ataque; sin embargo, Silva prefirió dejar en secreto los detalles de su alineación titular. “Son conclusiones fáciles de sacar, pero tendrán que esperar para ver si rotamos más o menos”, declaró.

“La ambición es la misma: enfrentarnos a un equipo de calidad que, aunque no tenga el mismo renombre que otros, tiene seis puntos, igual que nosotros”, sentenció.

Jhon Jáder Durán venía de marcar doblete en la fecha pasada Foto: AP Photo/Armando Franca

¿Cuándo juega Benfica en la Europa League?

El partido de Omonia vs. Benfica está programado para este jueves, 22 de octubre, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Dicho duelo tiene importancia en la parte alta de la tabla, donde ambos luchan por la clasificación directa a octavos de final.

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Aún con la larga lista de ausencias, Marco Silva espera sumar su tercera victoria consecutiva en Europa League después de haberle ganado a AC Milan y Celtic. “Sabemos que los nombres no ganan partidos, ni tampoco la grandeza de los clubes. No se puede comparar nada por el tamaño. Ese sería el primer error que podríamos cometer”, dijo el DT.

“Preparamos este partido con la misma ambición que hemos puesto en todos los demás. Los jugadores han estado excepcionales en la forma en que han afrontado cada juego. El Omonia tiene seis puntos; han demostrado su fortaleza, vencieron a un equipo de calidad de la liga española (Celta de Vigo). Analizamos el partido y fue muy positivo con el balón”, agregó.

Durán había sido titular en las dos salidas anteriores de Benfica por Europa League y su ausencia significa un cambio de planes para Marco Silva, que le pretendía dar otra oportunidad de brillar en Chipre.