Se terminó el sueño de Vasco de Gama de Brasil en Copa Sudamericana. Boca Juniors de Argentina en el estadio Maracaná hizo la épica de remontar el resultado en contra de la ida (0-1) y se instaló en la final que se jugará en Barranquilla el próximo 21 de noviembre.

Carlos Andrés Gómez, Marino Hinestroza, Carlos Cuesta y Johan Rojas, todos colombianos que hacen parte de la nómina de los brasileños, acabaron con su anhelo de darle el título internacional al conjunto que pelea por mantener la categoría en el Brasileirao.

El único nacional que tuvo acción en la semifinal de Copa Sudamericana ganada por los argentinos fue Marino.

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Dicho partido para el extremo tenía un sabor especial por su fallida contratación con los de Buenos Aires, y posterior arribo a los de Río de Janeiro.

En el segundo tiempo el exjugador de Atlético Nacional ingresó para intentar desequilibrar a la defensa ‘xeneize’. Aunque en varios tramos sus maniobras causaron peligro, no terminó por ser suficiente para mantener la ventaja que lograron una semana antes.

Una vez culminado el partido en el Maracaná, a Hinestroza lo buscaron para dar su opinió luego de la eliminación a manos de Boca Juniors.

“Injusto”, con esto salió Marino

El delantero cafetero de Vasco recriminó la manera en la que sus compañeros afrontaron el primer tramo del juego: “Creo que deberíamos haber empezado el partido como lo estábamos haciendo. Era una semifinal”.

¿Qué pasó entre Hinestroza y Flores? 📺 Las SEMIS de la CONMEBOL #Sudamericana, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/TnVaTzjOGN — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026

También aceptó que la falta de efectividad los condenó al desenlace que tuvieron: “Creo que estuvimos un poco desconectados. En la segunda parte lo intentamos una y otra vez, y lamentablemente perdimos con un gol en el último minuto”.

Finalmente, Marino se fue con la desazón al pensar que no hicieron lo suficiente para haber llegado a la ansiada final del torneo Conmebol: “Creo que fue muy injusto para nosotros y para nuestra afición. Creo que merecíamos algo más”.

Boca Junior se instaló en Barranquilla

El equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena dio la vuelta a su cruce de semifinales tras haber perdido 1-0 la semana pasada en La Bombonera.

Paredes entró al campo como suplente tras recuperarse a contrarreloj de una lesión y marcó en el minuto 88 el gol que evitó que todo fuese a tanda de penales.

Boca Juniors se clasificó a la final de la Copa Sudamericana en el Maracaná. Foto: Getty Images

Lautaro Di Lollo en el 4 y Miguel Merentiel en el 34 habían anotado por el equipo xeineze y José Luis Rodríguez hizo lo propio por los cruzmaltinos en el 66.

Boca jugará el partido decisivo del torneo el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que cerrarán su serie el miércoles en Montevideo tras un sólido triunfo 3-0 del Galo en Belo Horizonte.

*Con información de la AFP.