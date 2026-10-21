El ‘ultimátum’ que recibió Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios: “El profe me lo dijo”

Juan Guillermo Cuadrado y Millonarios tuvieron acción el pasado martes en la noche en El Campín recibiendo a Once Caldas por una fecha más de la Liga BetPlay 2026-II.

Al término del juego, el resultado en Bogotá fue un empate 1-1. Para los locales quedó el sinsabor de no sumar tres puntos en su casa, que les hubieran servido para subir más en la tabla de posiciones.

En la rueda de prensa posterior al partido estuvieron el entrenador Alberto Gamero y la máxima figura del plantel: Juan Guillermo Cuadrado.

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“Me lo dijo”

Siendo bastante reflexivo y autocrítico sobre la actuación que acababa de tener Millonarios, Cuadrado hizo énfasis en un pedido personal que le ha hecho el DT.

Al parecer, Gamero no le da un trato especial al experimentado jugador. Por el contrario, le ha exigido directamente que corra como uno más o, de lo contrario, lo “saca”.

Entre risas, pero también sabiendo la responsabilidad que tiene, Cuadrado habló sobre dicho ‘ultimátum’: “Quiero aportar mi grano de arena al equipo, no solamente a la hora de jugar, sino también a la hora de correr, porque si no, el profe me saca. Ya me dijo que aquí tengo que correr”.

Del avance que ha tenido con respecto a las primeras semanas donde se debía poner a punto, dijo: “Me siento muchísimo mejor, trabajando bien las cargas y trabajando con los preparadores físicos. La verdad, estoy muy contento y feliz”.

Ahora bien, Juan Guillermo también fue consultado por el lugar del campo en el que se siente más a gusto.

Sobre este cuestionamiento dio a conocer que es un constante tema de debate con su DT, junto al que busca de manera repetitiva hacer análisis para ser cada vez más influyente.

“Lo que hemos venido trabajando es decisión del profe; me siento cómodo. El partido pasado lo hicimos muy bien y en varias situaciones hicimos buenas jugadas y combinaciones. La verdad, yo me siento cómodo por derecha o por izquierda; lo he hecho durante toda mi carrera. Donde el profe lo vea más conveniente, estoy dispuesto a dar el 100 % para el equipo”, manifestó, agradado por lo que vive en Millonarios.

Calendario exigente

Para el elenco bogotano ha llegado una parte crucial del semestre. En las próximas dos fechas se jugará buena parte de la clasificación y se asegurará la misma frente a rivales de peso, como América de Cali o Deportes Tolima.

A favor del equipo embajador está que tendrá más de una semana para preparar dicho doblete de juegos del 3 y 7 de noviembre, respectivamente.

Empate de Millonarios ante Once Caldas en El Campín. Foto: Colprensa

Frente a los americanos jugará el partido correspondiente a la fecha 17, en Bogotá, el 3 de noviembre. Dicho juego está previsto para las 8:10 p. m.

El siguiente enfrentamiento con Tolima será en condición de visita el día 7 de noviembre, a las 4:05 p. m.

Con 26 puntos sumados luego de 16 fechas jugadas, a Millonarios le queda poco para asegurarse en el grupo de los ocho.