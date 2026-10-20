El veredicto de José Mourinho sobre Vinícius Júnior, que retumba en Real Madrid: a horas de la Champions

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió este martes que “lo único intocable” en el club “es el escudo”, en alusión a Vinícius Júnior, que sí será titular en Champions ante el RB Leipzig, al mismo tiempo que dijo que “es normal” que Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), vea a los árbitros españoles como “los mejores del mundo”.

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“Tenemos un árbitro mañana (István Kovács) que no está para bromas. Es de una calidad y una personalidad altísimas. Me da la sensación de que, de lo bueno que es y de la personalidad que tiene, el VAR con él no tendrá un papel importante en el partido. Estoy muy contento por tener un árbitro como Kovács en un partido importante como el de mañana”, expresó el luso sobre el colegiado rumano, que dirigirá este miércoles (21.00) el Real Madrid-RB Leipzig de la fase de liga de la Champions.

Así, respondió a las palabras del presidente del CTA, Fran Soto, quien calificó como los mejores del mundo a los árbitros españoles. “Es exactamente igual que yo con mis jugadores, para mí son los mejores del mundo y para él sus árbitros son los mejores del mundo. Yo lo aplaudo porque es normal que defienda a sus árbitros, como yo defiendo a mis jugadores. Enhorabuena y es absolutamente normal que lo haga”, señaló.

El técnico de Setúbal, de 63 años, avanzó la titularidad de Vinícius Júnior, sancionado en Liga, como extremo izquierdo, por lo que Yan Diomande, en caso de estar en el once, modificará su demarcación natural. Aunque advirtió que el brasileño no es intocable. “Intocable es el escudo”, dijo preguntado sobre la condición del ‘7’.

“No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace a un jugador intocable no es el estatus, no es el brazalete, no son los años en el club, no es cuánto se ha pagado por él. Lo que hace a un jugador intocable es su rendimiento en el campo”, explicó.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid. Foto: Getty Images

Además, analizó el momento del conjunto merengue y reconoció que “es muy pronto” para hablar de ganar la Champions. “El Real Madrid, en este momento, no tiene el objetivo de ganarla. El objetivo ahora es clasificarnos. Después, si llegamos a los puntos, viene el segundo objetivo, que es intentar evitar el playoff, dos partidos siempre con tensión, con responsabilidad, que ya te mete en la situación de knockout, y son partidos que se pueden evitar”, relató.

“Pero, mirando a la competición, tengo la sensación de que van a ser necesarios muchos puntos, muchísimos puntos, para escapar del ‘playoff’. Vamos poco a poco. Primero, llegar ahí a los 11, 12 puntos que te permiten clasificar y después vamos a ir con todo para quedar entre los primeros ocho”, añadió.

*Con información de Europa Press.