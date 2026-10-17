En la antesala del crucial compromiso liguero frente al Sevilla FC, el director técnico del Real Madrid, José Mourinho, ofreció una rueda de prensa en la que abordó la situación deportiva y emocional por la que atraviesa Vinícius.

Vinícius se pierde el clásico ante Barcelona: comunicado oficial retumba en el Real Madrid

El atacante brasileño de 26 años, quien no ha logrado reencontrar su mejor versión en la capital española durante las últimas dos temporadas, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras recibir una sanción de cuatro partidos por jalar del cabello a un jugador del Villarreal y encararse posteriormente con el árbitro central.

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Mourinho manifestó abiertamente que la presión mediática, las críticas de los aficionados y los recurrentes episodios de racismo habrían motivado su salida del equipo si estuviera en el lugar del jugador.

“Vini es un tipo fantástico, le tengo mucho cariño. Valoro mucho el hecho de que consiga vivir y sobrevivir en este entorno con una sonrisa. Yo, si estuviera en su lugar, probablemente ya no seguiría aquí”, afirmó Mourinho en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Sevilla.

“El verano pasado, probablemente habría forzado una salida hacia una competición, un país, un núcleo de clubes y estadios donde los rivales le respetaran. Pero, por amor al Real Madrid, y con la fe de que las cosas siempre pueden mejorar, renovó”, aseveró el estratega portugués y recordó que el extremo rechazó una oferta del Arsenal para extender su vínculo en Chamartín hasta 2032.

José Mourinho habló en rueda de prensa previo al próximo partido del Real Madrid Foto: Getty Images

Mourinho cuestiona a Javier Tebas antes del clásico

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, Mourinho fijó postura frente al choque institucional entre la directiva blanca y la presidencia de LaLiga. El entrenador respaldó la solicitud de dimisión planteada por el Real Madrid contra Javier Tebas, luego de que el dirigente comparara la pauta informativa de Real Madrid TV con la propaganda del régimen nazi de Joseph Goebbels.

😳 Mourinho: “Si yo fuese VINICIUS hubiese forzado una SALIDA este VERANO” https://t.co/zkGau6914R — Diario AS (@diarioas) October 17, 2026

“Hemos entrado en un terreno en el que creo que las únicas disculpas válidas son si se habla de un caso clínico. Si no, no hay ninguna justificación ni ninguna excusa”, afirmó el portugués al considerar que se sobrepasaron los límites éticos de la discusión institucional.

En el plano de la tabla de posiciones, la escuadra merengue afronta la jornada dominical en el Santiago Bernabéu con la necesidad de sumar tres puntos ante el Sevilla FC. Ubicado en la cuarta casilla a seis unidades del FC Barcelona —líder invicto del campeonato—, el equipo dirigido por Mourinho busca hacerse fuerte en casa y evitar una brecha mayor en la clasificación antes de disputar el clásico del balompié español la próxima semana.

*Realizado con información de AFP*