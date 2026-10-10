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Polémica expulsión a Vinícius Júnior tras agredir a Saliba: escándalo en Real Madrid vs. Villarreal

Vinícius Júnior le jaló el pelo a Nathan Saliba, vio la roja y se fue a las duchas prematuramente.

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Redacción Deportes
10 de octubre de 2026 a las 3:58 p. m.
Vinícius Júnior acabó expulsado tras agredir a su rival del Villarreal.
Vinícius Júnior acabó expulsado tras agredir a su rival del Villarreal. Foto: Izq: Transmisión oficial LaLiga de España / Der: Getty Images.

Este sábado, 10 de octubre, Vinícius Júnior acabó expulsado en Real Madrid por agredir al jugador del Villarreal, a Nathan Saliba. Fue a los 71 minutos de partido, válido por la octava fecha en LaLiga de España, y levantó polémica en redes sociales.

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MADRID, SPAIN - MAY 23: Daniel Carvajal of Real Madrid CF salutes the fans during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Athletic Club at Bernabeu stadium on May 23, 2026, in Madrid, Spain. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images)
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Vinícius Júnior había anotado el 2-0 parcial a favor del Real Madrid, sobre Villarreal, a los mencionados 71 minutos. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro del partido para que viera la acción, pues antes de la anotación, Vini le jaló el pelo a Nathan Saliba.

El central del compromiso, Isidro Díaz, no dudó en anular el gol y mostrarle la tarjeta roja a Vinícius Júnior. El brasileño explotó, le dijo de todo al árbitro, y se fue a las duchas del Bernabéu, dejando a los suyos con 10 y en medio de una gran polémica.

Vinícius Júnior solo duró 20 minutos en el campo

Vini arrancó como suplente en este partido del Real Madrid ante Villarreal. José Mourinho le dio ingreso sobre los 51′, y a los 71′ se dio la polémica expulsión.

Al final, a pesar de la expulsión de Vinícius, Real Madrid se impuso por 1-0 sobre Villarreal. Sin embargo, no paran las reacciones por el actuar del brasileño en la cancha.

Las opiniones son divididas. Por un lado, algunos opinan que la agresión de Vinícius daba para amarilla, pues Nathan Saliba ni se quejó, pero otros apuntan a que el reglamento es claro y la roja era necesaria.

Se suma otra polémica al historial del brasileño, que ya tiene varias encima.

Datos generales del Real Madrid vs. Villarreal

  • Marcador final: Real Madrid 1 - 0 Villarreal
  • Fecha: 10 de octubre de 2026 (octava jornada de LaLiga)
  • Estadio: Santiago Bernabéu
  • Alineaciones titulares:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Yan Diomandé, Arda Güler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Villarreal: Péter Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro Badenes, Juan Marcos Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santiago Comesaña Veiga, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez, Ilias Akhomach. DT: Iñigo Pérez.