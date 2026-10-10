Polémica expulsión a Vinícius Júnior tras agredir a Saliba: escándalo en Real Madrid vs. Villarreal

Este sábado, 10 de octubre, Vinícius Júnior acabó expulsado en Real Madrid por agredir al jugador del Villarreal, a Nathan Saliba. Fue a los 71 minutos de partido, válido por la octava fecha en LaLiga de España, y levantó polémica en redes sociales.

Verdugo de la Selección Colombia es pretendido por Real Madrid: “De los mejores jóvenes del mundo”

Definido el nuevo equipo de Dani Carvajal: llegó a un acuerdo y firmará contrato hasta 2027

Vinícius Júnior había anotado el 2-0 parcial a favor del Real Madrid, sobre Villarreal, a los mencionados 71 minutos. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro del partido para que viera la acción, pues antes de la anotación, Vini le jaló el pelo a Nathan Saliba.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!! El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS #RealMadridVillarreal https://t.co/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Do you think Vinicius should be suspended for multiple games for this reaction against the referee? 🤔 https://t.co/2Za2s3eoLL — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

El central del compromiso, Isidro Díaz, no dudó en anular el gol y mostrarle la tarjeta roja a Vinícius Júnior. El brasileño explotó, le dijo de todo al árbitro, y se fue a las duchas del Bernabéu, dejando a los suyos con 10 y en medio de una gran polémica.

Vinícius Júnior solo duró 20 minutos en el campo

Vini arrancó como suplente en este partido del Real Madrid ante Villarreal. José Mourinho le dio ingreso sobre los 51′, y a los 71′ se dio la polémica expulsión.

Al final, a pesar de la expulsión de Vinícius, Real Madrid se impuso por 1-0 sobre Villarreal. Sin embargo, no paran las reacciones por el actuar del brasileño en la cancha.

Las opiniones son divididas. Por un lado, algunos opinan que la agresión de Vinícius daba para amarilla, pues Nathan Saliba ni se quejó, pero otros apuntan a que el reglamento es claro y la roja era necesaria.

✍️🏻🔴 #NotasAV | Díaz de Mera Escuderos firma uno de los peores arbitrajes de la temporada en un Real Madrid - Villarreal con Vinicius expulsado. https://t.co/XBPRJeRXyE — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 10, 2026

🚨🚨| BREAKING: Real Madrid TV blames Negreira for Vinicius’ red card: “You can't talk about football in this filthy Negreira League” “You can't send off a player because of this, and you can't disallow a goal because of this” https://t.co/Bn0lWj0JRJ — Kalshi FC (@KalshiFC) October 10, 2026

Se suma otra polémica al historial del brasileño, que ya tiene varias encima.

Datos generales del Real Madrid vs. Villarreal

Marcador final : Real Madrid 1 - 0 Villarreal

: Real Madrid 1 - 0 Villarreal Fecha : 10 de octubre de 2026 (octava jornada de LaLiga)

: 10 de octubre de 2026 (octava jornada de LaLiga) Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Alineaciones titulares:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Yan Diomandé, Arda Güler, Jude Bellingham; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

Villarreal: Péter Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro Badenes, Juan Marcos Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santiago Comesaña Veiga, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez, Ilias Akhomach. DT: Iñigo Pérez.