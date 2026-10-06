Definido el nuevo equipo de Dani Carvajal: llegó a un acuerdo y firmará contrato hasta 2027

Dani Carvajal, leyenda histórica del Real Madrid, regresará al fútbol español con la camiseta del Getafe. Las negociaciones se encuentran en etapas finales con la revisión médica totalmente superada, según reportan distintos medios en Europa.

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“El Getafe ha llegado a un acuerdo verbal para fichar a Dani Carvajal. Las pruebas médicas se han completado y el club está listo para el anuncio. Solo esperan la aprobación de LaLiga sobre los límites del fair play financiero”, apuntó el periodista Fabrizio Romano.

Carvajal no juega partidos oficiales desde el mes de mayo, cuando se despidió de la afición del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El lateral derecho de 34 años se sumará al proyecto del conjunto azulón y estará bajo las órdenes de José Bordalás.

En principio, el contrato será hasta mediados de 2027. El Getafe tendrá la oportunidad de ofrecerle una renovación al final de la presente temporada, todo dependiendo de su rendimiento y de los resultados colectivos del equipo madrileño.

Dani Carvajal llega al Getafe

Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó la noticia en declaraciones reveladas por ABC. “El míster me pidió un jugador de banda y solo falta que LaLiga y yo lleguemos a un acuerdo porque ya ha pasado el reconocimiento médico y todo”, aseguró.

De esta manera, Carvajal confirma su regreso al fútbol profesional y lo hará en la misma ciudad que lo vio erigirse como ídolo. Con la camiseta del Real Madrid conquistó 27 títulos oficiales, seis de ellos en la Champions League.

El defensor español fue capitán durante los últimos años de su estancia en el conjunto merengue, del que se despidió hace unos meses atrás con lágrimas en los ojos y una sentida dedicatoria para los hinchas en el Bernabéu.

“De nuevo, gracias. Lo he disfrutado como un niño desde mi primer día hasta el último. Espero que sea recíproco, que todos los madridistas hayan disfrutado de mis 451 partidos. Espero en un futuro poder volver a la que es mi casa. De una manera diferente, pero seguir ayudándolo como siempre”, declaró el día de su despedida.

Carvajal quedó para siempre en la memoria de la afición del Real Madrid, aunque ahora será rival cuando enfrenten al Getafe.

Dani Carvajal ganó seis títulos de Champions League con el Real Madrid. Foto: AFP

Así va el Getafe en la temporada 2026/2027

Los objetivos de ahora en adelante serán diferentes para Dani Carvajal. El Getafe marcha en la posición número 11 del campeonato local y le apunta a ganarse un cupo a torneos internacionales.

Hace varios años que el conjunto azulón dejó de preocuparse por la zona de descenso, sobre todo desde que Bordalás llegó para imponer un bloque bajo y un juego físico ante los gigantes.

En el Getafe será compañero del colombiano Johan Mojica, quien también llegó esta temporada procedente del Mallorca.