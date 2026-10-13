Oficial: Dani Carvajal fue presentado por su nuevo equipo y firmó contrato hasta 2027

Tal como se había confirmado hace una semana, Dani Carvajal es nuevo jugador del Getafe CF para lo que resta de la presente temporada. Cinco meses después de haberse despedido como ídolo del Real Madrid, vuelve al fútbol profesional para compartir camerino con el colombiano Johan Mojica.

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“El Getafe CF ha llegado a un acuerdo con Dani Carvajal que se vincula a la entidad azulona hasta el 30 de junio de 2027. Internacional en 51 ocasiones con la selección española y con una dilatada trayectoria en el fútbol de élite, Carvajal afronta una nueva etapa en su carrera deportiva en el sur de Madrid”, apuntó el comunicado oficial.

Carvajal, que utilizará el número 14 esta temporada, ya se presentó a entrenamientos bajo las órdenes de José Bordalás y espera retomar el ritmo competitivo para hacer su debut lo más pronto posible.

“El lateral derecho español inicia una nueva etapa en el conjunto azulón, donde aportará experiencia y liderazgo. Desde el Getafe CF queremos dar la bienvenida a Dani Carvajal y desearle muchos éxitos en esta nueva etapa. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani!“, apuntó el club.

Dani Carvajal se rebajó el sueldo

Después de trece años vistiendo la camiseta del Real Madrid, Carvajal defenderá otros colores hasta el final de la presente temporada. Su llegada es un golpe sobre la mesa por parte del Getafe, que espera ganar una voz de mando dentro del camerino y sumar calidad por la banda derecha.

El lateral derecho, que ganó 27 títulos con el conjunto merengue, ha tenido que bajarse mucho el sueldo para poder fichar por su nuevo equipo, según los reportes de la prensa española.

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De acuerdo con los medios locales, Dani Carvajal cobrará menos de un millón de euros frente a los diez que cobraba en el Real Madrid. Esta reducción fue investigada por los directivos de LaLiga, que pusieron obstáculos para que el Getafe pudiera inscribirlo.

El fichaje estuvo a punto de caerse por dicho motivo; sin embargo, LaLiga dio el visto bueno durante el fin de semana y permitió que Carvajal firmara el contrato en condición de agente libre.

No disponible para la Conference League

Getafe jugará este jueves contra U Craiova en la fase liga de la Conference League, torneo en el que Dani Carvajal no estará disponible por demoras en la inscripción. La única forma de que el experimentado defensor pueda disputar partidos a nivel internacional es que su equipo clasifique a la próxima ronda del certamen organizado por la Uefa.

El lunes de la próxima semana enfrentarán al Rayo Vallecano por la novena jornada de la liga española. Ese partido podría marcar el debut oficial del nuevo fichaje; sin embargo, todo depende de Bordalás y el plan de trabajo del cuerpo técnico.